Nasjonal hestekur som rammer blindt

leder

Til tross for utallige anmodninger om å differensiere tiltakene etter smittesituasjonen, velger regjeringen en nasjonal hestekur som rammer hardt og brutalt på steder der man gjør og har gjort sitt ytterste for å ha kontroll med situasjonen. Spørsmålet er om man da vekter de problematiske sidene ved en nedstengning.

Vi frykter dessverre at oppslutningen om tiltakene svekkes av at man ikke har tillit til lokal handlekraft, og situasjonen for næringslivet går fra vondt til verre med en innstramming som oppleves urettferdig. Til tross for at det er reiseaktivitet og mobilitet som forårsaker de fleste smittetilfellene, er det nok en gang skjenkestopp som er halmstrået. Anmodningen om å holde avstand har de fleste fått med seg, men en ufravikelig tometersregel er beskjed om at kafeer og spisesteder må stenge av.

Vi tror innbyggerne er grunnleggende lojal mot både anmodninger og forskrifter i forbindelse med pandemien, selv om det akkurat nå er et maratonløp med sosial distanse. Nok en gang frykter vi at barn og unge sliter mest, i tillegg ensomme og utsatte grupper. Påsken kan bli ekstremt lang.

Vi tror de fleste også har stor forståelse for at situasjonen er vanskelig i hovedstaden og byer som opplever bølge av smitte. Vi har for vår del også forståelse for at man prioriterer vaksiner der smitten er mest prekær, men vi er skeptiske til uhensiktsmessige innstramminger der smitten er fraværende eller sjelden. Som i Alta, der vi akkurat har nå har ett tilfelle. Da er det ekstra vanskelig å forstå hvorfor man bruker hagla for å treffe blinken. Mesteparten av haglskuren havner på vidvanke, i stedet for å bruke presisjon for å stagge spredningen.

Vårt inntrykk er at krisestaber og kommuneoverleger rundt om i landet reagerer raskt og effektivt ved økt smitte, spesielt der oversikten er god. I tillegg har det vist seg at smittesporerne er raskt på plass hvis situasjonen forverrer seg. Kronargumentet er at smitten kan ramme absolutt alle. Det har vi skjønt, men spørsmålet er om det er hensiktsmessig eller nødvendig å stenge kollektivt ned 350 kommuner på grunn av et fåtall røde regioner sliter. Der mener vi kraftfulle tiltak er nødvendig – og at personer fra røde områder må tenke seg om både to og tre ganger før de beveger seg til smittefrie steder.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør