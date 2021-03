Felles ansvar i tung tid

leder

Alle kan rippe når differensierte smittevernreglene revideres med timers mellomrom, men det er naturligvis lite tillitsvekkende når statsminister Erna Solberg ikke påser at reglene følges til punkt og prikke. Det er viktig at de som vedtar og forvalter reglene med stort alvor er eksempel til etterfølgelse, kanskje spesielt når tålmodigheten settes på prøve etter et drøyt år med fysisk og sjelelig unntakstilstand.

Erna Solbergs regelbrudd i forbindelse med 60-årsfeiringen må naturligvis håndteres på lik linje med andre borgere – og med det samme alvoret andre bøtelegges. Likhet for loven er et viktig prinsipp, uavhengig av forklaringer eller bortforklaringer. Solberg har lagt seg flat etter flausen og beklaget det som skjedde. Det samme har Ap-nestleder Bjørnar Skjæran gjort etter det famøse nachspielet i Bodø.

Vi mener politikerne skal være på banen når det gjelder koronahåndteringen. Det inkluderer å ta ansvar for at ikke nødvendig politiske prosesser i stortinget går i sirup, eller at man lager et spill ut av en krisesituasjon. Politikerne har ansvaret for helheten, blant annet å følge opp de rådene som kommer fra fagmyndighetene.

Vi håper befolkningen ikke dyrker mistilliten, men heller benytter anledningen til å bli enda mer bevisste på hva de foretar seg i tiden som kommer. Reglene krever årvåkenhet, i tillegg til respekt for hverandres situasjon. Der noen bagatelliserer koronasykdom, befinner andre seg i risikosonen.

Å ha respekt for andres situasjon er spesielt viktig akkurat nå og da er det ekstremt viktig at man gjør nøye vurderinger i forbindelse med både reiser og sosiale samlinger.

Smittetallene i Oslo og utvalgte steder er fortsatt faretruende høye og presset mot helsevesenet deretter. Selv om vi i Alta og Finnmark ikke har noen form for utbrudd akkurat nå, er det viktig å være skjerpet i forhold til reglene som kommunene ivaretar. Erna Solberg har vist oss at det kan være et poeng å lese gjennom punktene en gang til – slik at vi også kan forbli smittefri i påvente av flere vaksiner.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør