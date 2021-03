Imponerende satsinger

leder

Plan- og næringspolitikerne i Alta ga fredag grønt lys for enorme, framtidsrettede investeringer i kommunen. Her legges det til rette for tomter og arealer som gir nødvendige fasiliteter, logistikk og arealer for å møte rollen som vekstsenter.

Spesielt synlig vil det bli at Amfi utvides og en ny handelspark ser dagens lys, kundemagneter som forhåpentligvis utfyller hverandre og gir ekstra vekstkraft i regionen. I Vest-Finmark har Alta forlengst posisjonert seg som en attraktiv by for handel, supplert av attraksjoner vi mener løfter helhetsopplevelsen mange hakk. På toppen av det hele finnes det fortsatt rom for å gjøre mye i Alta sentrum.

Dette handler imidlertid om langt mer enn handel, nemlig et kraftig løft for industritomter, etter at man planmessig har fylt opp Bukta og Aronneskjosen gjennom flere tiår. For næringsvirksomhet og investeringer er dette et alfa og omega, på grunn av at albuerom er nødvendig for å ta steget videre. Det handler om volum, men også arbeidsplasser.

I koronatider skulle man kanskje tro at både lokale og eksterne aktører rygget ut av pengebruken med klampen i bånn, men i stedet er holdningen fremoverlent. Det sier noe om Alta som attraktivt sted, at store investorer satser, men sier kanskje enda mer om lokale aktører at de refinansierer sine penger i eget lokalsamfunn. 30 tomter på Skillemoen ble fylt på et blunk og potensialet på Altahøyden er stort. Det gjør man ikke uten å ha tro på det man holder på med.

Vi har brukt en del tid på å deppe over at reiselivsbransjen fikk et skudd for baugen med nedstengningen, akkurat da de hadde tatt sats inn mot det internasjonale markedet. Det svir, men i kjent stil tror vi Altas gründere vil komme dobbelt så hardt tilbake når koronaen slipper taket. Mange bygger nå opp fasiliteter for å gjøre akkurat det, nemlig å ta det mulighetsrommet som fortsatt er der. Vi tror det er stille før stormen.

Altaposten hadde nylig en gjennomgang av investeringene sammen med en stolt næringssjef, Jørgen Kristoffersen. Midt i smørøyet har han gjennom mange tiår sett motet, viljen og evnen til å satse. Det handler også om at Alta-politikerne gjennom mange tiår har våget, til tross for tøffe debatter og prioriteringer. Demokratiske prosesser skal være tøffe, nettopp for å skape dynamikk mellom ulike interesser.

Politikere og administrasjon må tåle at det settes kritisk søkelys på om de klarer å opprettholde egne ambisjoner for tilrettelegging, enten det er tomter til boliger eller industri. Andre «slag» står innenfor sjørettet industri og spennet mellom villaks og oppdrett.

Midt opp i det hele skal framtidsrettede planer legges for veitraseer, som gjør at veksten ikke bremses av dårlig logistikk. I så måte vil Alta igjen måtte ta tøffe debatter om hvordan en avlastningsvei skal realiseres, etter ti år med håndbrekket på.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør