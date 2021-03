Lysning i Kløfta

leder

Nasjonal Transportplan for perioden 2022 til 2032 hadde plass til både E45 med Kløfta og Riksvei 94. Det gir unison jubel i Alta og Hammerfest, men er i virkeligheten er det en ekte gladmelding for hele regionen. Korridoren fra finskegrensa til oljeprovinsen Hammerfest blir en drivende kraft i årene som kommer.

Bekymringen har vært stor, etter flere skuffelser. Lekkasjer fra andre deler av landsdelen kunne gi et inntrykk av at potten ble kanalisert til andre viktige strekninger, men troverdigheten til nordområdesatsingen står på spill hvis man ikke klarer å løse opp de tetteste flaskehalsene. En naturlig oppfølging av Tana bru, Skarvbergtunnelen og Kvænangsfjellet, er å løse de store utfordringene på transportkorridoren i Vest-Finnmark.

Om det kalles rassikring, tunnelbygging eller veiutbygging er ikke det viktigste, men Kløfta er til stort besvær for alle farende. Lekkasjen tilsier at rundt 1,1 milliarder kroner legges inn de seks neste årene, men fortsatt må det jobbes hardt og målrettet inn mot statsbudsjettene, der pengene materialiseres og utløses for veimyndighetene.

Hvis pengene skyves framover i tid, vil det være en skuffelse, all den tid planleggingen har vært igang en god stund. Videre blir det viktig å se prosjektet i sammenheng med en tiltrengt omlegging av veien i Eiby, slik at trygghet og sikkerhet kan få innbyggerne til å slippe ned skuldrene.

I det hele tatt bør dette gjennombruddet ledsages av en debatt om nye steg, for eksempel opp mot og gjennom Kautokeino. Det er heller ingen overdrivelse å hevde at Indre riksvei er moden for en bredere trase. I bunn og grunn er arbeidet med samferdselspolitikk en kontinuerlig kamp for å innfri behov. Kristen Albert Ellingsen (H), Truls Mehus (KrF) og Trine Noodt (V) skal få lov å feire lekkasjene, men skjønner bedre enn de fleste at et planverk raskt kan fortone seg som pynt i påvente av hard cash. Det er lenge til 2026.

Med en ytterligere knapp milliard tilgjengelig, vil også tiden være inne for å videreføre Riksvei 94 inn mot Hammerfest. «Sykehusveien» behøver en oppgradering, og timingen er bra når Nussir omsider kommer i drift.

Samtidig er det ikke fritt for utfordringer for byer som Alta og Hammerfest, som trenger byløsninger og eventuelt alternative finansiering til bompengene ingen vil ha. Det kan drøye. Tør vi foreslå et felles politisk arbeid for å gi mer jubel og oppdrift, kanskje til og med anspor til en felles bo- og arbeidsmarkedsregion...