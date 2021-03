Tydelighet i kvinnekampen

leder

I noen år kunne det virke som om kvinnedagen var i ferd med å bli en sjelløs feiring, uten den kraften som er nødvendig for å skape endringsprosesser. I år har det haglet inn med klare og tydelig innlegg og appeller, kanskje som en korreks til mange år med tomsnakk og forsteinet lønnsgap.

Metoo-oppgjøret kan ha medvirket til en slags utålmodighet knyttet til strukturelle endringer, for eksempel når det gjelder ledelse og status. En klar kjønnsvridning innenfor høyere utdanning har ikke gitt nødvendig uttelling og lønnsgapet er faktisk forsterket en smule i 2020.

Midt opp i det hele har korona-epidemien minnet oss om at typiske kvinneyrker sakker akterut, for eksempel sykepleieryrket som ikke har klart å holde tritt med sin egenverdi. Det ble overtydelig i et år med store utfordringer innenfor helsevesenet.

Behovet for sykepleiere er stort, og desentralisert sykepleierutdanning har eksempelvis Alta måttet slåss for i åresvis, til tross for enorm suksess.

Vi tror ikke det er tilfeldig. Det bør være allment akseptert at yrket er viktigere enn noensinne. Applausen har runget, men selve prøvelsen er hvorvidt politikerne og samfunnet klarer å realisere opplagte målsettinger og makter å ta et oppgjør med skjevheter som er uakseptable.

Vi registrerer at noen mener at oppgjøret ikke bør komme i en vanskelig tid, der andre forhold bør prioriteres. Spørsmålet er om «timingen» noensinne vil være der. Korona-epidemien er en vekker på mange områder, og bør være det også når det gjelder helt åpenbare, reelle problemstillinger i vårt samfunn.

To unge idrettskvinner er strålende eksempler på at man faktisk må ta noen ubehagelige grep for å få resultater i virkelighetens verden, basert på god argumentasjon over tid. Anette Sagen trosset absolutt alt av hersketeknikker da hun ledet an for kvinnehopp for noen år siden – og først i 2021 kunne altså Maren Lundby sette et vellykket nedslag i stor bakke under VM. Hun kjemper om å få lov til hoppe i bakken...

Det finnes sikkert viktigere kamper, ikke minst globalt sett, men det er eksempler på at godlynte taler på banketten ikke er nok. Det handler om å vinne opinionen – og som regel behøver man ikke bedre eksempler enn virkeligheten for å forstå er mangel på rettferdighet er en utsatt størrelse.

Mange gravide kvinner i Alta kjenner urettferdigheten på kroppen. I den største byen i Finnmark, med suverent flest gravide kvinner, har man riktignok en fødestue, men mangler den beredskapen og tryggheten som burde være selvsagt i distriktet.

I løpet av alle disse årene har man ikke vunnet politisk og faglig gjenklang for at strukturen er urettferdig – og det må kanskje sies å være ett av de store kvinnepolitiske nederlagene for en by i kraftig vekst.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør