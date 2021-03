Digitalt helseløft

leder

Den nye e-klinikken i Alta ble åpnet tirsdag. Den kan bli et svært viktig supplement til ordinær, normal behandling av mange pasientgrupper, men vi må aldri undervurdere effekten av å møtes ansikt til ansikt.

Helsehjelp handler nemlig ikke bare om å diagnostisere gjennom prøver og konsultasjoner, men også om å skape trygghet i form av gjensidig kommunikasjon i et eventuelt behandlingsløp. Fremmedgjøring har sin pris, enten det er i førstelinje eller i møte med ekspertene.

Det må vi være bevisste på gjennom prosessen som kommer, ettersom vi mistenker at blårussen i helsesektoren raskt kan se potensialet for formålsløs rasjonalisering. Vi tenker at sparte midler og smarte løsninger heller frigjør penger til bedre omsorg og flere varme hender, for ikke å snakke om økonomiske muskler til å prioritere flere raskere.

I mange år var telemedisin svaret på et nytt og moderne trappetrinn i den mye omtalte Altamodellen, blant annet for å slippe belastende reiser til og fra sykehuset. Vi skal ikke se bort fra at selve tenkningen, mentaliteten og avstander har bidratt til at det 20 år gamle spesialistsenteret i Alta har vært på tåhev teknologisk, men vi tror «timingen» for en lansering er bedre enn noensinne.

Pandemien har gjort at digitale løsninger tvinger seg fram, blant annet når det gjelder bildediagnostikk på direkten. I dag kan pasient og spesialist teoretisk sett være på forskjellige kontinenter, men det interessante er jo om teknologien og kompetansen gir bedre resultater for pasienten. Her vil det måtte komme masse spennende forskning i årene som kommer.

Vi tenker også at det er mulig å bruke teknologien bedre i kommunehelsetjenesten, kanskje spesielt for å gi en smidigere hverdag for alle. Vi tenker spesielt på rutinepregete avtaler der prøvesvar er avgjørende, mens selve praten kan egne seg for teams eller telefon. Opplevelsen av travelhet kan være en utfordring for mange pasienter, så er det opplagt at det mange ganger er mer naturlig å kombinere prøver og konsultasjon.

Houman Charani ved ortopedisk avdeling i Hammerfest kunne imidlertid tirsdag fastslå at det kan gjøres mange konsultasjoner med den nye videoteknologien. Sannsynligvis er kun fantasien en begrensning. Finnmarksykehuset hadde hele 17.000 digitale konsultasjoner i fjor. Det har nok spart mange for tid og krefter, blant annet kronisk syke. Mange pasienter har nødvendig teknologi tilgjengelig, så må vi være årvåken på at en slik utvikling ikke skaper urettferdige utslag basert på hvem som har forutsetninger for hva. Det viktig er å ha fornuftige, rettferdige løsninger som gir gevinst for alle.

Vi tror det handler om å balansere ulike hensyn på en etisk og ansvarlig måte, der pasientene settes i sentrum. Samtidig vil nok ikke Altas krav om gode sykehustjenester avta. Vi formoder at verken fødsler eller hastekirurgi kan fikses digitalt når Sennalandet er snødd ned....