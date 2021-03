Tøffe tider for pårørende

leder

Alta står overfor et formidabelt løft når det gjelder eldreomsorgen og innfasingen av Alta omsorgssenter som et bærende element i årene som kommer. Det er imidlertid grunn til å være bekymret over at storsatsingen på hjemmebasert omsorg blir betydelig utsatt, samtidig som 18 plasser holdes igjen på senteret.

Per nå er det stor kø for å få en avlastningsplass i byen, en krevende situasjon for alle, ikke minst pårørende som familie og ektefelle. Mange av dem befinner seg i en særdeles tøff situasjon, noe av den med egne helseutfordringer. Drøyer situasjonen for lenge, risikerer vi at det går fra vondt til verre. Da kan skrantende helse hos de som skal hjelpe gi nye behov raskere enn nødvendig.

Ofte handler det om personer som ikke vil være til byrde og ofrer seg kolossalt for å få kabalen til å gå opp. Det kan gjøre at det reelle hjelpebehovet er langt større, kanskje spesielt i lys av økningen i demenssykdom.

Mange ønsker hjemmebasert omsorg, og Alta kommunes bebudete satsing er sannsynligvis klok, men det er en kalkulert risiko av politikerne å avvente situasjonen for lenge. At koronaen har vært en utfordring det siste året er ingen overdrivelse, både hjemme og på sykehjem, men med vaksineringen bør det være mulig å komme i gang med rekrutteringen. Det er kamp om fagfolk i helse- og omsorgssektoren, men å skyve dette problemet foran seg kan gi ekstra utfordringer.

Storsatsingen på Nyland er et imponerende skue og alle har forståelse for at det vil ta tid med både flytting og tilpasning fra flere sykehjem til et gigantisk omsorgssenter, der man også tar i bruk moderne teknologi for å møte utfordringene. Det gjøres investeringer for en milliard for å møte framtida, der Alta kommune selv står for omtrent halvparten av kronene.

Det er vel anvendte penger, forutsatt at drifta blir i tråd med det som er forutsatt i omstillingsplanen.

Fine fasiliteter er nemlig en side av saken, det viktigste blir den faktiske omorgen som ytes på sykehjemmet, tilpasset den enkelte. Her trengs det nok hender, som kan følge opp den enkelte og gi skikkelig kvalitet.

Vi tror også Alta kommune har en solid støttespiller i Furuly og Betania-stiftelsen når det gjelder det totale helse- og omsorgstilbudet, selv om det vil være behov for ryddige anbud. Å kaste vrak på erfaringen fra mange tiårs innsats kan være lite klokt, så her er det verdt å gå flere runder for å finne gode løsninger, blant annet når det gjelder kostnad per bosatt i sykehjem.