Pasientene som ikke ble lyttet til

leder

I morgen kommer det rigide og uverdige kravet om billigste reise for pasienter opp til debatt i Stortinget. Hvis verden ennå har et snev av rettferdighet tilbake, håper vi at reglene forenkles og justeres, slik at tiden for uverdige reiseopplevelser opphører en gang for alle.

Praksisen ble i realiteten innført da pasientreiser ble overført fra NAV til helseforetakene 1. januar 2010, noe som var ensbetydende med at «blårussen» designet et system blottet for empati med de som har lange reiseavstander. Problemet ble neppe spesielt problematisk i sentrale deler av landet. Da ville det blitt vraket etter kort tid...

I Finnmark har konsekvensene blitt årevis med store belastinger for reisende, for eksempel kronisk syke og andre som ikke har direkte krav på rekvisisjon. Det har eksempelvis ført til at pasienter med stomi og andre plager har blitt sittende som gisler i påvente av billigste fly hjem fra UNN i Tromsø.

De har måttet sitte i godt og vel et halvt døgn på flyplassen, mens Widerøe-flyene letter og lander. Det billigste alternativet var gjerne Norwegian klokken 22. Ikke så rent sjelden har siste fly vært kraftig forsinket og alle med adresse i Kautokeino har nok ofte parkert utenfor hjemmet klokken to om natta.

Det gjorde ikke inntrykk, for å si det forsiktig. I 2013 skrev Altaposten på lederplass at systemet kolliderer fullstendig med sunn fornuft og logisk sans, med en anmodning om at daværende ordfører Laila Davidsen ringte den ferske helseministeren Bent Høie. Han vendte nok det døve øret til, en evne han har utviklet til perfeksjon når politikere fra Alta presenterer seg.

Først åtte år etter kan det se ut til at Frp og SV får med seg Ap og Sp på at regjeringen pålegges å dykke ned i systemet for å finne svakheter. Det blir ikke som å lete etter nåla i høystakken. Hvis de savner eksempler, kan de tråle metervis med artikler fra Altaposten siden 2013. Det er ikke så rent få som har fått kjenne på det urettferdige systemet gjennom årene og som har skrekkhistorier om sine reiser.

Systemet er i tillegg hjerteskjærende usolidarisk, i den forstand at de som har økonomiske muskler til å kjøpe egen billett hjem slipper å vente. De som har dårlig råd, kan ikke ta seg slike friheter. All ære til vippepartiet Frp, med altaværingen Bengt Rune Strifeldt og Åshild Gundersen i spissen, som har klart å skape forståelse for at dette ikke holder mål. Det er videre et symptom på tenkningen i foretakssystemet, der hver minste lille krone skal spares. På bekostning av pasienter, med fungerer også som en hemsko for helsepersonell som vil bruke mer tid på pasientene. Om ikke annet holde dem i hendene når det er påkrevd.

Pasientreiser kan også være ekstremt lite brukervennlig og fleksibelt, noe som ble overtydelig da koronaen kom snikende. Erfaringene er også at mange ikke gidder eller klarer å bruke tid på papirmølla for å få en hundrelapp tilbake, for eksempel etter en tur med VargsundXspressen til og fra Hammerfest. På toppen er det samfunnsøkonomisk helt bak mål, fordi hele arbeidsdager går til spille på grunn av helseøkonomenes kortsiktige nesetippsyn.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør