Plan for de neste 20 årene

leder

Politikerne skal mandag ta stilling til hvordan Alta skal se ut fram mot 2040. Seks år på overtid skal arealplanen sluttbehandles av kommunestyret.

Planforslaget inneholder mange gode svar, men også uavklarte spørsmål om hvordan framtidens Alta vil framstå. Det betyr at kommunestyret til uka har et stort ansvar for retningen videre for kommunen. Slik planforslaget foreligger er det en plan preget av sentraliseringsdynamikk. Det er stikk i strid med det som Senterpartiet står for i sin retorikk nasjonalt, framført av Trygve Slagsvold Vedum. Lokalt er Senterpartiet, sammen med sine posisjonskamerater, blitt en pådriver for sentralisering.

I forslaget til arealplan er det lagt en overordnet forutsetning på hvor boligene i Alta skal bygges, og hvilken type boliger som skal realiseres. I slagordsform kan dette oppsummeres med at planen skal tvinge framtidig etablerere inn i leiligheter i sentrums-Alta. I planen tas det høyde for at boligbehovet er 100 boenheter per år, men at det er tatt en sikkerhetsmargin, slik at planen inneholder 150 boenheter realisert per år. Politikerne har sagt, at av de 150 boenhetene skal 120 realiseres i sentral-Alta, kun 30 per år fordelt på Eiby, Øvre Alta, Raipas, Kåfjord, Talvik, Rafsbotn og Tverrelvdalen.

Dette måltallet er en kollisjon med valgløftene og uttalt politikk til de to store posisjonspartiene, Senterpartiet og Ap. Sistnevnte lovte allerede i 2015 at Ap skulle sørge for at det til enhver tid var ledig enboligtomter, og at disse i tillegg skulle være kommunale selvkosttomter. Samtidig er det slått fast at boenheter som realiseres i sentral-Alta skal være konsentrert bebyggelse, i alle hovedsak blokkleiligheter og rekkeleiligheter.

Eneboligtomtene skal komme i nærområdene, i randsonen av Alta. Kun med 30 slike per år kan gjøre det vanskelig å få tomteprisene ned, og ikke minst at antallet skal være nok til å redusere en tomtekø som siden 2015 har vokst og vokst. Eksempelvis var det rundt 200 reelle søkere til 40 kommunale selvkosttomter på det siste feltet med kommunale eneboliger på Bangjordet i Saga.

Det er ikke motstrid i at Alta kommune må satse tungt på sosial boligbygging, at kommunen må utvikle deler av alle nye felt for en boligtype som kan finansieres gunstig for dem som ikke har mulighet til å trå inn i det normale boligmarkedet. Et bevisst mål om et begrenset antall eneboliger kolliderer imidlertid med visjonen om den nærskolen mange har frontet.

Frp gikk i partipresentasjonen i Altaposten ut og frontet at uten levende bygder dør også byen. Sammen med Venstre har partiet frontet at kommunen ikke bare skal tillate, men også stimulere til spredt boligbygging i bygdene der fradelingene ikke kommer i konflikt med jordvern eller andre vesentlige ankepunkter. De politiske skillelinjene knyttet til boligpolitikken burde langt tidligere ha blitt en del av arealplandebatten.

Det blir ventelig en debatt om grønne linjer, og ikke minst hvordan politikerne vil forholde seg til en avlastningsvei som hele arealplanen er bygd på, men som ingen tror blir bygd. Politikerne tar også viktige veivalg knyttet til arealplanen for sjø og arealdisponering som angår enkeltpersoner og familier. Vi ønsker lykke til med en saklig og viktig debatt om rammeverket for Altas framtid.