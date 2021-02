Gå for 1. plassen!

leder

I helga utløses spenningen om hvem som blir 1. kandidat for SV til høstens stortingsvalg. Partiet har plutselig fått en enestående sjanse til å bli representert av en populær SV-politiker i Finnmarks mest folkerike region. De bør naturligvis takke ja og benytte anledningen til å rappe stemmer fra rødgrønne venner som Sp og Ap.

Etter at Kirsti Bergstø tok overgang til Akershus stemmekrets, oppsto det rent umiddelbart et vakuum. Unge og ukjente Vegard Kongsbak fra Hammerfest SV fikk overraskende 1. plassen i forslaget fra nominasjonskomiteens flertall, mens Tommy Berg fra Alta toppet det alternative forslaget.

I Finnmark SV har man lang erfaring i obstruksjon av Alta SV og dempingen av kimen til helsepolitisk uenighet. Det er denne virkeligheten som har innhentet fylkespartiet på tampen, i så stor grad at man har brukt det meste av kreativitet på å undergrave Tommy Bergs topplassering. At han er fra Alta og har vært opptatt av innbyggernes ve og vel i helsespørsmål, skal altså være mer enn nok til å diskvalisere han som kandidat.

Blant begrunnelsene for å vrake Tommy Berg, kunne nominasjonskomiteen «komme opp» med at Berg er viktig å beholde i dagens fylkeskommunale fôra, som om Berg mangler evnen til partipolitisk multitasking fram mot høsten. Hvis vi skal tro reverseringskameratene skal en hurtigarbeidende startegi gjøre kort prosess med Troms og Finnmark fylkeskommune på forvinteren, så begrunnelsen er naturligvis vikarierende.

SVs viktigste sak er oppsplitting av Troms og Finnmark – og her har de altså en gylden anledning til å sende Berg til Stortinget. Det er der skilsmissen eventuelt innvilges. Berg har forøvrig alternert mellom lokal- og regionalpolitikken i årevis og burde maktet det noen måneder til, uten å bli overarbeidet.

Vi registrerer at Kongsbak nå trekker seg som førstekandidat, begrunnet med splittelse i fylkeslaget. At Nordkapp-ordfører Jan Olsen i en epost måtte mene at politikere fra Alta og Hammerfest skal settes på gangen på grunn av denne ufreden, bør være uinteressant. Årsmøtet bør i helga satse på Tommy Berg som 1. kandidat, som den beste og mest rutinerte kandidaten.

Når Kongsbak trekker seg er det muligens en invitasjon til «remis», som det heter på sjakkspråket, men vi sliter med å forstå at adresse i Alta eller Hammerfest skal diskvalifisere noen. Tvert imot bør det være en fordel i stemmesankingen.

Det helsepolitiske bakteppet kommer vi ikke bort fra, men vi minner om at Hammerfest sykehus er påbegynt. «Risikoen» Finnmark SV står overfor, er at partiet får en stortingskandidat eller stortingsrepresentant som er opptatt av forbedringer av helsetilbudet i Alta. Det bør selv Finnmark SV kunne leve med...