– Har laget en festdag som lyser i mørketida

leder

6. februar har blitt en samisk festdag av de sjeldne. Selv ikke koronakrisen var i stand til å dempe den glede og stolthet som preget mange av arrangementene, fra små digitale markeringer til en time i beste sendetid på NRK. Tiden krever litt annerledes tenkning, uten at entusiasmen får banesår av den grunn.

Siden den forsiktige starten for snart 30 år siden, har man klart å lage en dag som lyser i mørketida, med samisk festmat og fargerike kofter i skjønn forening, presentert med smil og varme. Vi tror det først og fremst handler om genuin glede over selve dagen og økt forståelse for samisk livsutfoldelse, men også synliggjøring av den samme kulturen. Det å bli sett er ekstremt viktig for å være en del av samfunnet.

Det gjelder også de mange som sakte, men sikkert blir trygg på sin egen identitet. De som både på egne og familiens vegne etter hvert kan feire dagen, som det mest naturlige i hele verden. Etter mange år på vent. Vi tror derfor også det er viktig at kvenene får kjenne på økt interesse for sin feiring av kvenfolkets dag 16. mars.

Mediene spiller en viktig rolle. For Mediehuset Alta er det alltid hyggelig å dekke arrangementene, også de digitale feiringene. Parallelt er vi i Altaposten stolte og glade over å være eier av både en kvensk og samisk avis, et eierskap som forplikter i kampen for å bevare språkene. Det er et stort ansvar, ikke minst fordi språket er en så avgjørende søyle i en kulturs overlevelse.

At riksmedia tar dagen på alvor er svært gledelig. Det hele ble toppet med en times sending på NRK 1 fra Tromsø lørdagskvelden, der man med lave skuldre og godt humør fikk presentert viktig bredde i intervjuobjekter og tema.

Det skal naturligvis være høytidsstemt når stemningen tilsier det, men vi tror humor er viktig å ha med seg for å ufarliggjøre latente motsetninger. La det være en kontrast til hets og mobbing, som vi har vært vitne til enkelte steder. Vi ser imidlertid også at TV 2 og andre riksmedier bruker tid og ressurser på å speile dagen. Det gir mer kunnskap og mer forståelse.