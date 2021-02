Nødvendig debatt om veien videre

leder

Flere enn Alta-politikerne bør ta en grundig og edruelig debatt om hva som er fornuftig å foreta seg, hvis et regjeringsskifte fra høsten utløser en reversering av sammenslåingen mellom Troms og Finnmark fylkeskommune.

Å reversere et stortingsvedtak og nasjonal reform lenge etter vedtaket er effektuert bør ikke skje på autopilot – og slett ikke basert på en folkeavstemning som speilet situasjonen for flere år siden. Blant kontrollspørsmålene er om servicenivået til folk og næringsliv har blitt så katastrofalt som varslet – og om folk i Finnmark virkelig føler at de har blitt mindre finnmarkinger etter sammenslåingen.

Vi mener det er en selvfølge at både politikerne i Alta og andre kommuner tar seg bryet med å debattere konsekvensene av en skilsmisse, spesielt i lys av at fylkesordføreren har bråhast med å komme i gang med prosessen.

Vi skjønner at det er valgår, men vi tror debatten må kretse innom selve hovedintensjonen med sammenslåingen, nemlig å skape en robust, bærekraftig region rigget for en helt annen framtid, der privat næringsliv og verdiskaping trenger en ny omdreining for å forsvare basale offentlige arbeidsplasser. Vi kan rett og slett ikke forvente at vi skal ha lag på lag med offentlig tjenesteyting, og den reelle omkampen kan bli kommunesammenslåinger.

De store avstandene i Troms og Finnmark bør ikke være et argument for å ha to administrative enheter, simpelthen fordi de aller færreste banker på døra for å få fylkeskommunal drahjelp. Det skjer digitalt. Derimot trenger vi en faglig sterk administrasjon, gjerne med ansatte flere steder, som sørger for at maskineriet er smurt.

Den store omkostningen kan være politisk, det vil si større avstand mellom folkevalgte og folk flest. I den grad fylkeskommunale politikere noensinne har vært «nær», er det naturligvis blitt større avstand til eksempelvis fylkesråder fra Harstad og Tromsø. Her har det vaklet en smule i starten og det er lett at det sniker seg inn en følelse av at de overhode ikke vet hvor Årøya befinner seg. Det kan også se ut til at det parlamentariske systemet ikke helt sitter som det skal – og at det koster mange penger.

Fra øst kommer det kjente toner; Alta er naturligvis egoistisk og furten hvis vi trosser reversering. Det beste er naturligvis enighet og felles forståelse mellom senter og omland, men selv Sp-politiker Jan Martin Rishaug sliter med å se at Finnmarks fylkeskommunale alenegang er bærekraftig. Ødslingen med penger som selvstendig fylkeskommune var i så måte en skremmende øvelse – og i Alta er man fortsatt ikke imponert av den totale mangelen på empati i helsesaker.

Alta er i den spesielle situasjonen at omlandet også består av kommuner i Nord-Troms. Fylkesgrensen er passé som grense for noe som helst, aller minst i utvekslingen av varer og tjenester. Alta bør og skal være motor for omlandet både her og der, og gjerne en raus storebror som har omsorg for småsøsknene. Av og til kan det hende at familien gjør forskjellige veivalg.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør