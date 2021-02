Rådene som skal gi gode beslutninger

leder

Vi har alle latt oss imponere av ekspertene til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet det siste året. Ikke nok med at de virker faglig sterke og har velutviklede pedagogiske evner, men de har også hatt ydmykhet nok til å overlate siste ord til politikerne. Det vil si demokratiet.

På nyåret var det nok av kritikere som stormet på barrikadene for å fordømme opposisjonen og partiene på Stortinget, fordi de var frekke nok til å anvende sitt flertall. Vi mener for vår del at det er betryggende at vi har et ordskifte om forhold som er av vesentlig betydning for oss alle. Hvis det er noe koronakrisen har vist oss, så er det behov for helhetlig tenkning knyttet til hvor hard man skal være i klypa, men også hvilke virkemidler som skal tas i bruk for å unngå at nedstengningen rammer uforholdsmessig hardt.

Vi er enige at det er lite klokt å bruke anledningen til politisk spill, men vi må innrømme politikerne en anledning til å være uenige om tiltaksapparatet. Det har gitt større uttelling, for eksempel til bransjer som har vært helt avhengig av støtte, men også i forhold til permitteringsregler. Vi har ikke inntrykk av at det handler om overbud som skal «cashes ut» i form av velgere til høsten, men genuine argumenter som vi må tåle. Framfor alt trenger vi kritiske, prinsipielle korrektiv i den offentlige debatten når loven utfordres og det sendes ut forslag om portforbud på høring. Regjeringen har vært prisverdig fast og restriktiv siden 12. mars, i stor grad basert på faglige råd, men det betyr ikke at ekspertveldet har fasiten i komplekse saker.

I vår umiddelbare nærhet har vi et land som valgte å overlate podiet til ekspertene da pandemien skylte inn over oss. Mens politikerne valgte en apatisk tilskuerrolle, var det en tillitsfull og ydmyk ansamling med eksperter som staket ut kursen med mild hånd. Vi er ikke imponert, for å si det forsiktig. Sjefsekspert Tegnell gjorde i sin verden alt faglig rett, og det er mulig der finnes en pandemisk læresetning som tilsier at myk irettesettelse, gjerne i etterkant, bevarer harmonien. Vel, det hjalp ikke mot smitten. I Sverige kan det synes som om blind lojalitet til autoriteter er en dyd. Takke oss til en skvaldrete offentlighet, der saker luftes i all åpenhet og der vi med jevne mellomrom gjør eller gjøres oppmerksom på at keiseren mangler klær.

Det er derfor vi foretrekker et helhetlig demokratisk korrektiv, først og fremst utøvende politikere som i tett samarbeid med de beste fagfolkene viser vei. Politikerne står for beslutningene, basert på gode faglige og etterprøvbare råd fra FHI og Helsedirektoratet, samt andre relevante stemmer. Som eksempelvis barneombudet, som etter vår mening har vært en utålmodig vaktbikkje for barnas rettigheter.

I tillegg har vi ekspertveldet som ikke er eksperter, som mediene. At de evner å stille kritiske spørsmål til beslutninger som angår oss alle, eventuelt finner eksperter som mener noe helt annet, er en viktig sikkerhetsventil når absolutt alle nikker samstemt på pressekonferansene.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør