Stein på stein for bedre helsetilbud

leder

Frps hårete helsekrav fra valgkampen i 2017 smuldret fullstendig bort i egen regjering, men i strategiske forhandlinger på «utsiden» har Frp fått gjennomslag for 15 millioner kroner til forbedringer ved Klinikk Alta, inkludert en oppgradert operasjonsstue på sykehusnivå.

Det forteller en hel del om politikkens vesen og makten man har «på vippen», men i bestrebelsene på å bygge stein på stein for styrkede spesialisthelsetjenester i regionen, bør stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt få honnør for både innsalget og innsatsen.

At Frp skulle klare å tvinge gjennom fødeavdeling og akuttjenester i disse forhandlingene var mer drømmerier enn virkelighet, spesielt med helseministeren på andre siden av bordet, men politikk er fortsatt mulighetens kunst. Altas helsekamp har vært et utmattende trappeløp i 50 år og da må nye steg oppover betraktres som en seier. Ethvert fremskritt er godt nytt for pasientene, spesielt når vi vasser i mer eller mindre realitiske løfter annen hver høst.

Nå gjelder det å forsikre seg om at dette er midler som intregreres i klinikkens drift. En økning fra to til tre operasjonssaler gir behov for mer bemanning og ambulering – og behovet for styrkingen av den indremedisinske kapasiteten er åpenbar. Vi håper og tror at helseforetaket forholder seg til intensjonen om «betydelige forbedringer» i Alta.

Koronakrisen har vist oss hva det betyr i praksis å ha desentraliserte krefter tilgjengelig. I det daglige vil værforhold og låste fjelloverganger være en utfordring for spesialisthelsetjenestene, ikke minst for den prehospitale delen av aktiviteten. Klinikk Alta blir samtidig en nøkkel for mange kronisk syke, som slipper tøffe reiser på grunn av at flere får konsultasjoner lokalt.

Vi anser det også som svært positivt at forhandlingene gir andre politiske fremskritt i nord, som oppstart for Transfarelv bru og Strømme bru på E6, i tillegg til mer omsorg for fylkesveiene. At Finnmarksløpet kommer inn i varmen er også et lite gjennombrudd, selv om bare halvparten av de fem prosjektmillionene er i boks.

At Frp er manisk opptatt av kutt i antall kvoteflyktninger og beløpet til u-hjelp i en global krise er blant umusikalske krav som først og fremst appellerer til grunnfjellet i partiet, men vi synes det er helt greit at Frp møtte på kvist akkurat på disse postene. Da har vi mer sans for gjennomslag innenfor helse og samferdsel, spesielt i nord.