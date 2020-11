Bålkokt kaffe i vrangstrupen

leder

At opposisjonen skulle fyre løs mot nordområdemeldinga er like overraskende som en snøstorm over Sennalandet, men at regjeringen skulle få på pukkelen for at de hadde lagt presentasjonen til Trasti & Trine i villmarka, er vel det nærmeste vi kommer et alternativt univers.

Det har nemlig falt noen tungt for brystet at meldinga ble lagt fram med bålrøyk, hundesleder og reinskinn som kulisser, som om det skulle være mytespredning og kaffe latte-fiendtlig holding som var regjeringens ambisjon med framlegget. SV-politiker Torgeir Knag Fylkesnes må ha fått mest koffein i vranghalsen, ettersom han i fullt alvor hevdet overfor NRK at det var «olufisering» av Nord-Norge som var agendaen.

I virkelighetens verden er Trasti & Trine en hypermoderne opplevelsesbedrift, med ett av Nord-Norges beste kjøkken med kortreist, økologisk mat, en bedrift som bygger stein på stein uten at gjestene fra bymiljø i hele verden skal føle at de står på samlebåndet. Riktignok må de tåle å stå på hundeslede og supe i seg bålkokt kaffe, men dette er faktisk en av de næringene med størst potensal i nord. Og en av de vekstnæringene som ikke blir verbalt nedsablet av eksempelvis SV dag etter dag, som olje og gass, bergverk, vindmøller, havbruk og masseturisme.

Trasti & Trine er temmelig typisk for oppegående reiselivsbedrifter i Alta og Finnmark, som før korona hadde braksuksess med enorm økonomisk vekst. Vi kan ikke tenke oss et bedre utgangspunkt for å diskutere innovasjon og kompetanse, uavhengig av om det skjer på et reinskinn. Rundt reinskinnene er for øvrig Trasti & Trine i ferd med å reise flere nye bygg, som etter alt å dømme fylles med møblement og det hele. Det gikk også kritikerne hus forbi at resten av seansen foregikk på Universitetet, Campus Alta, der studenter og ungdomsperspektivet var selve hovedpoenget.

At det skulle være spesielt bedre å legge fram en nordområdemelding på et auditorium i Tromsø eller Bodø forblir en gåte for oss. Vi lever godt med å bli identifisert med bålkokt kaffe og lever videre i den trua at de som fulgte nettsendingene til departementet skjønner at Nord-Norge er like kompleks som resten av verden, preget av de samme demografiske utfordringene, sentralisering og kronisk mangel på kapital for å skape noe i utkantene. Det er menneskene vi må diskutere, enten de sitter på reinskinn eller i en chesterfield.

Knag Fylkesnes mener også at meldingen er «det rene skjære svada brettet ut over nesten 200 sider». Vi er litt redd for at arkivene vil vise at de samme beskyldningene haglet mot tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre da han gjorde et prisverdig forsøk på å vri fokuset nordover, riktignok fra et opplyst auditorium.

Vi har de samme forventningene til handling som SV, og håper vi finner konkrete tiltak igjen i NTP og statsbudsjett i tiden som kommer. Meldingen bør forplikte og følges opp. Mursteinene vi har fått servert om nordområdene er noe så sjeldent som offentlige utredninger om det som skjer i nord – i tillegg til at man har tatt seg bryet med å snakke med unge mennesker over et vidt spekter. Så blir lakmustesten om ordene blir gjemt bort i en skuff.