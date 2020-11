– Løftet om et kapitalfond må følges opp med mer enn knapper og glansbilder

leder

Regjeringen fant idyllisk omgivelser når de omsider skulle presentere sine visjoner for nordområdene. Suksessbedriften Trasti & Trine kunne ønske velkommen til gards, et steinkast unna Altaelva og med duften av nydelig, kortreist mat. Så gjenstår det å se om regjeringen kan levere på sine mange ambisjoner for «mennesker, muligheter og norske interesser i nord».

Nå var det bare utenriksminister Ine Eriksen Søreide som fikk gleden av å være «live» på tunet, men et halvt dusin statsråder var hjertelig tilstede digitalt med spenstige hilsninger. Statsminister Erna Solberg måtte avlyse turen nordover, men slo an tonen med forsikringer om hvor viktig Nord-Norge er for landet, inkludert utenriks- og sikkerhetspolitikk. For ikke å snakke om den geopolitiske rollen arktis spiller, når alt av supermakter kaster blikket nordover.

Det er definitivt i nasjonens interesser at landsdelen er befolket og fungerer godt, noe pionerene Jan Petersen og Jonas Gahr Støre hadde som utgangspunkt da de første tankene ble tømret ut. Som utenriksminister var Gahr Støre ekstremt viktig da de første «byggesteinene» ble rullet ut på podiet, så mener vi at det meste av politiske miljø har trødd vannet etter den tid. Før nå.

At det ble mange fagre og store ord i en stortingsmelding overrasker ingen. Vi hadde ikke forventet at det skulle deles ut kroner til verken veier eller havner. Det kommer forhåpentligvis i transportplan og statsbudsjett, men det er viktig å signalisere at en slik melding må forplikte. Når man peker på infrastruktur, kompetanse og kapital, er det ekstremt nødvendig at dette blir mer enn tomme ord når prioriteringer skal gjøres.

I en kapitalfattig del av landet må vi forvente at et løfte om offentlig-privat samarbeid om et investeringsfond blir fulgt opp med mer enn knapper og glansbilder. Et slik fond kan bli svært viktig for at vi i nord kan ta i bruk de mange mulighetene som finnes, bare startkapitalen er på plass. Da tror vi også nasjonen vil se hvor viktig ressurser og råvarer fra nord i realiteten er og hvor viktig veier, kraftlinjer, energi, fisk, turisme og flyruter er.

Vi er også glade for at meldingen har en fremoverlent tilnærming til regionen, annet enn kjente lidelseshistorier. I stedet blir spørsmålet hva vi skal gjøre med fraflytting. Hvilke strukturelle grep skal tas? Vi mener regjeringen er på rett spor når de mener at små byer og vekstsentre må spille en nøkkelrolle for omlandet, som den byen vi befinner oss i. Det ansvaret må Alta ta og den virkeligheten bør våre naboer ta med seg videre, i stedet for å skape et kunstig fiendebilde.

Alta er et vekstsenter som har absorbert innbyggere fra absolutt alle kommuner, nettopp fordi vi kan være en buffer for fraflytting. Det handler blant annet om arbeidsplasser, studietilbud og bolyst. De siste tallene viser at også Alta sliter med å holde skansen – og da er tiden inne for å slutte rekkene. For Alta, Finnmark, landsdelen og Nordområdene.

Regjeringen har også vært opptatt av å snakke med ungdommene, som gjerne har en litt annen tilnærming. Det er klokt. Det betyr også at man ikke hopper bukk over klimaendringene som gjerne rammer ytterkantene først. Som i Arktis. Det betyr også at man ikke kan ta lett på behovet for bærekraft og hvilke typer arbeidsplasser man skaper for de som skal overta mulighetene og ansvaret.