leder

Vi fikk et forvarsel søndag, men i løpet av tirsdag ble det påvist hele ni tilfeller av koronasmitte i Alta. Det gir helt nye premisser for håndteringen av viruset lokalt og vil kreve at mange står på fra morgen til kveld for å spore smitten, samtidig som helsevesenet får et helt annet trykk fra innbyggerne.