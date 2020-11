– Hvordan fyller vi behovet?

leder

Sisa kultursenter må kaste inn håndkleet etter 13 års drift. I løpet av denne perioden har senteret fylt et meget viktig oppdrag innenfor integrering og sosialisering i altasamfunnet. For mange med utfordringer, har fellesskapet og samholdet betydd mye.

Vi kjenner ikke det interne livet på kultursenteret godt nok til å ha sterke meninger om uenigheten som nylig kom til overflaten i Altaposten, men gjennom mange år har Sisa vært en viktig drivkraft i det frivillige og ideelle arbeidet som er lagt ned for medmennesker, enten det er flyktninger og asylsøkere, eller de som av helsemessige årsaker har fått problemer. Integrering og involvering er like viktig, uansett årsak. Bare det å bli sett har vist seg å være en grunnleggende viktig dimensjon.

Parallelt har det blitt et «maratonløp» for å finansiere alle planer, visjoner og kreative prosjekter. Alta kommune og politikerne på ulike nivå har tidvis fulgt opp på en raus måte, men den økonomiske situasjonen er i øyeblikket så anstrengt, at styret ikke ser noen vei ut av situasjonen. Da tror vi det er naturlig å sette foten ned og innse realitetene, men spørsmålet er om Sisa vil etterlate seg et behov i lokalsamfunnet som er vanskelig å fylle.

Det naturlige vil være at man ser nærmere på både behov og det vakuumet som oppstår, så er det i alles interesse at det gjøres en evaluering.

Blant mange ideer og konsepter som har vært diskutert opp gjennom årene, er såkalte fontenehus. Hovedpoenget må være å fylle det reelle behovet som finnes – og lage et «hus» som gir et meningsfylt innhold.

Det er naturligvis ikke det spor merkelig at rådmannen og administrasjon leter med lys og lykte etter budsjettkutt når økonomien er så anstrengt. Det er mange gode formål som kjemper om midlene, ikke minst innenfor helse og sosial. Da er det også forståelig at man prioriterer lovpålagte oppgaver, men vi er ikke så sikre på at det gir en samfunnsøkonomisk oppside å kutte i budsjettene til eksempelvis Møteplassen, Hjerterom eller innenfor det segmentet som Sisa har fylt gjennom årene.

I mange av disse tilbudene ligger det et betydelig innslag av frivillighet. Mange bidrar til å skape den aktiviteten som utgjør helheten, slik at det er mulig å være fleksibel og proaktiv overfor brukerne. Vi tror daglig leder Heidi Tangstad i Betania har et godt poeng når hun i dagens Altaposten påpeker at det ikke er «lønnsomt» å redusere tilbudet til denne gruppen: «Livet er mer enn en time på et offentlig kontor, eller et kjapt besøk av en som deler ut medisin. Livet er også å ha et nettverk, en tilhørighet», sier Tangstad.

Vi tror det er spot on og bør anspore til en debatt om hvilken rolle lokale myndigheter skal ha og hvordan man skal klare å «se» behovene som finnes der ute. Betania har nettopp sveivet igang en matstasjon og har spisskompetanse på hva som rører seg i altasamfunnet, på skyggesiden. Kanskje et eget utvalg klarer å kartlegge de synlige og noe usynlige behovene som er der ute, folk som kanskje ramler mellom flere stoler. Det kommunale apparet er naturligvis der, men vi er temmelig overbevist om at det ikke dekker hele vakuumet.