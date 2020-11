Sviket fra Finnmark Ap

leder

Alta Ap har gjennom årene måttet tåle harde skyts fra sine egne velgere i helse- og sykehussaken og støtten fra fylkespartiet har i realiteten vært fraværende, både når det gjelder realpolitikk og evne til å sette seg inn i situasjonen. I helga endte det med rent havari, uten at det bekymrer sentrale politikere en døyt.

De har tilsynelatende ingen tro på at lista er svekket etter helse-nei til Ap eller det bebudete «avhoppet» til Monica Nielsen og Bente Haug i helga. Sentrale tillitsvalgte feiret lista som ingenting hadde skjedd i etterkant. Om nå ikke Finnmark Ap er i stand til å ha sympati eller forståelse for situasjonen til kollegene i Alta, burde de i det minste ha evne til å sette seg inn i situasjonen til pasientene. Det kommer kanskje som en overraskelse, men de er en del av valgdistriktet Finnmark Ap baler med. Da blir det på grensen til smakløst at det etterlyses lojalitet fra Ap's delegasjon fra Alta etter at de ikke innordnet seg flertallet.

Vi hadde sant å si liten tro på at Finnmark Aps flertall ville lytte til Alta Ap, Kautokeino Ap eller Geir Knutsen. Ikke bare sa de nei til å jobbe for fødeavdeling og akuttjenester, men de var heller ikke i stand til å ta imot lissepasningen som kom fra Alta Ap underveis. De sa til og med nei til geriatri-avdeling ved Klinikk Alta, en løsning som vil være ekstremt viktig for eldre pasienter og muligheten for å rekruttere et fagmiljø av indremedisinere. Det hadde skapt en helt annen trygghet for store pasientgrupper – men mantraet om fagmiljø gjelder ikke på denne siden av Sennalandet.

Vi registrerer at mange støttet Altas kamp for utviklingen av helsetjenester, men vi tror nokså mange stemmer nei på ren refleks i den maktkampen som har pågått i mange år. Vi har derfor stor forståelse for at Alta Ap konkluderte slik de gjorde, vel vitende om at det er umulig å føre en valgkamp på hjemmebane med et slikt utgangspunkt.

De gjorde et forsøk i 2017 og fikk sjokkerende lav oppslutning i nettopp Alta. Det kan skje på nytt, uten at det synes å være en bekymring i Finnmark Ap. Lojalitet for fylkespartiet synes å være at ordføreren og støttespillere i Alta skal nedkommunisere den viktigste saken i egen by, eventuelt bløffe egne velgere og gjøre gode miner til slett spill.

At 7000 mennesker går i tog i en kommune med 21.000 innbyggere burde forlengst ha fått Finnmark Ap til å skjønne at velgere og mennesker i eget valgdistrikt er en del av ansvarsområdet for de som skal på Stortinget, slik Geir Knutsen har påpekt med stort mot. Det er imidlertid som å banne i kirka.