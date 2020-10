Altas første sametingspresident?

leder

Silje Karine Muotka fra NSR kan bli den første sametingspresidenten fra Alta. Det skulle bare mangle at ikke politikerne fra vekstsenteret i Finnmark er aktuell for en slik posisjon.

Alta er nemlig en av byene med størst oppslutning i samemanntallet og vitaliseringen har vært sterk gjennom flere år. Det betyr også at flere finner interesse av å delta aktivt i den samepolitiske virksomheten og påta seg verv på det som er en nasjonal arena. Alta er et senter for skole, akademia, handel, samferdsel, næring og kultur, så det skal være gode vilkår for rekruttering.

Alta-bosatte Ronny Wilhelmsen kan bli Arbeiderpartiets 1. kandidat og har rekruttert kjente Ap-politikere til å være med på lista fra nordre krets. På den andre siden av skalaen har vi parti-entreprenør Toril Bakken Kåven som gjennom flere tiår har satt sammen Nordkalottfolket, som nå også er å finne i fylkestinget. Det representerer et helt annerledes og særegent alternativ, som ikke nødvendigvis er lett å plassere i partifloraen.

NSR har imidlertid vært maktbasen gjennom mange år, helt siden Ole Henrik Magga trådte inn som den første presidenten for 30 år siden. Aili Keskitalo fra Kautokeino har hatt en meget sterk posisjon, både på grunn av sin samlende rolle i NSR og ikke minst på grunn av bred tillit i det samiske samfunnet.

Da hun valgte å trekke seg, var sametingsråd Silje Muotka en naturlig kandidat. Ikke bare fra sine egne i Alta sameforening, men for hele NSR. 45-åringen er vokst opp i Nesseby, men har i mange år være en ryddig og redelig politiker med base i Alta. Nylig hadde hun hele landsstyret i ryggen.

Uavhengig om man er enig i budskapet til NSR, er det grunn til å respektere de som engasjerer seg så sterkt for at det samiske folk skal få gode vilkår for eget språk, egen næring, egen kultur, etter mange år med usynliggjøring. Sametinget bør være rette stedet for å bygge opp den robuste plattformen for å redde en minoritetskultur.

For Silje og mange andre politikere har det kostet krefter å gjenerobre tapte skanser, som språk og identitet. Det viser seg gang på gang at det betyr mye for de som har bakgrunn fra minoritetskulturer, og vi tror storsamfunnet vil tjene på å beholde mangfoldet. I Finnmark er dette mangfoldet mer tydelig og naturlig enn mange andre steder.

Videre er det et poeng at Muotka er sjøsame. Det sjøsamiske ble mange år stående på sidelinja, svært fornorsket og fremmedgjort. Da betyr det også mer å blir sett og anerkjent. Silje Muotka kan bidra til det, men først må hun vinne valget neste høst. Det er ingen enkel reise det heller.