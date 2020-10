Full åpenhet – ingen hemmeligheter

leder

Altas skolestruktur har ridd det politiske miljøet som en mare, og har blitt et gnagsår som igjen verker. I ligningen som politikerne har forsøkt å løse de siste 20 år uten å ha funnet riktig svar, er kommunens økonomi en viktig faktor. Det kommer ingen av de styrende parti utenom. Derimot kan politikere i opposisjon lett la seg friste til å velge populære men dyre løsninger. Resultatet vil være en anstrengt kommuneøkonomi som er et steg nærmere ROBEK.

Denne uka valgte hovedutvalgsleder med ansvaret for skole, Anita Håkegård Pedersen (SV), å invitere partiene til å ta de vanskelige valgene utenfor offentlighetens oppmerksomhet. Gruppelederne ble tirsdag invitert til gjøre opp skolesaken i et møte hvor media ikke var invitert med eller opplyst om møtet. Tilfeldigheter gjorde at Altaposten likevel kunne presse seg inn.

Å ta innspurten i debatten om nye kretsgrenser, og hvilke skoler som skal prioriteres, ut av den offentlige debatten og inn på bakrommet, er en tabbe. En ting er at det er tvilsomt juridisk med «hemmelige» møter hvor partiene legger grunnlaget for en konsensusløsning, eller forsøk på få et bredt flertall for løsningen som velges.

Dersom en smyger dette forbi de juridiske formuleringene i forvaltnings- og offentlighetslov, er det like fullt et demokratisk og moralsk problem. Til syvende og sist vil heller ikke en modell for organiseringen av grunnskolen basert på møter med begrenset åpenhet, få nødvendig tillit i lokalsamfunnet. Prosessen må ha denne tilliten uavhengig av om resultatetene er omstridt ute hos folk. Støy og uenighet er på mange måter synonymt med vedtak som omhandler skolestruktur.

Det må være siste gang lokalsamfunnet opplever at politikerne trekker seg tilbake fra offentligheten for å søke løsninger med bredt flertall som kan stå seg over tid. Men vi skjønner motivasjonen. Høyst sannsynlig ville vi i dag hatt en annen skolestruktur dersom media hadde blitt holdt på avstand. Altaposten har utvilsomt vært sterkt medvirkende til at vi ikke har landet en struktur med et bredt flertall bak seg, og at det er vanskelig å få gjort vedtak som blir stående over tid. Vi har synliggjort reaksjonene ute i samfunnet, og aktivt bidratt til storskoledebatt, nedlegging av ungdomstrinn på distriktsskoler og nedlegging av skoler. Sist da Kåfjord skole ble lagt ned og det ble startet en Montessori-skole i lokalene. Selv om overskrifter og reaksjoner er ubehagelig for politikerne er dette faktisk en svært viktig del av lokaldemokratiet som må speiles i full offentlighet.

Posisjonen bestående av Ap, Senterpartiet, SV og KrF har hovedansvar for å løfte Alta-skolen kvalitetsmessig. Alta-skolen er blitt en middelhavsfarer. Selv om den siste tilstandsrapporten som ble presentert for kommunestyret var mer positiv enn negativ, er vi fortsatt et godt stykke fra målet om å gi barna våre et tilbud der resultatene er nærmere toppen enn bunnen sammenlignet med landet for øvrig. Med en kommuneøkonomi som sender oss inn i statlig styring vil vi derimot ikke ha handlingsrom for å løfte skolen, og det er et ansvar som både posisjon og opposisjon må ta.