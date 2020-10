– Under plaskvåte paroler fikk Alta venstre all tenkelig støtte fra sentralt hold

leder

Forrige helg fikk Venstres lokale dronning Trine Noodt et «takk for sist» av de sjeldne. Ikke for at hun har fraveket egen politikk eller leflet med partiets helsepolitiske standpunkter, men fordi Alta Venstre er og har vært dypt og inderlig skuffet over å ha mistet ryggdekningen fra sine rikspolitikere når regjeringsmakt var innenfor rekkevidde.

Det er verken første eller siste gang slikt skjer i spenningen mellom makt og tapte illusjoner, men i dette tilfellet ble «avlønningen» temmelig spesiell.

Ingen har nemlig gått lengre i sin uforbeholdne støtte til lokalpartiet i sykehussaken enn Venstre, med Frp som en god nummer to. Det som ble sagt og gjort i et par valgkamper viste seg å være null verdt, både for lokale politikere og de mange velgerne som ga sin støtte til partienes offensive holdning. Det må kjennes som et svik.

Under de plaskvåte parolene i Alta sentrum i 2017 framførte Trine Skei Grande en tirade av støtteerklæringer til Altas helsekamp, enten det var fødeavdeling eller livsviktige akuttjenester. Det må ha varmet mange og gitt næring til ett av de beste valgresultatene i Venstres noe sparsomme portefølje av stemmesankere. I kampen for å krype over sperregrensen var det få som var bedre enn Alta Venstre ved siste korsvei.

Erklæringene på Jeløya og Granavolden endte med tårer og skuffelser for Noodt og Alta venstre, i så stor grad at de antydet boikott av valgkampen hvis det ikke kom helsepolitiske innrømmelser. En delegasjon fra sentralt hold skulle roe gemyttene.

Da Trine Noodt ble innstilt på 1. varaplass og dermed møterett i styret, kunne man kanskje tenke seg at plastringene av sårene var igang, men i stedet ble hun vraket ettertrykkelig da motkandidat Irene Dahl meldte seg til tjeneste et par dager før voteringen. Vi har ikke noe grunnlag for å hevde at det har vært aksjoner eller svertekampanjer, men konstaterer at Noodt ble ettertrykkelig satt på sidelinjen etter mange års engasjement for det som framsto som felles politisk tankegods.

Det kan naturligvis diskutere om boikott er smart, spesielt hvis man selv er innstilt på å slåss for mandat. Å sitte stille når man egentlig skal kjempe for både mandat og prosenter blir selvutslettende, men utfra det man har sagt og gjort under valgkampene de siste årene, er skuffelsen høyst forståelig. Å drive valgkamp er vondt når den viktigste saken eroderte bort i kampen for taburetter. På toppen av det hele er det altså Alta Venstre som må stå til svars for lojalitet og brutte løfter fra sentralt hold. Det er ikke bare i Arbeiderpartiet søndagsskolene er avskaffet...