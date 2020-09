– La ekspertene ta seg av renholdet

leder

Altaposten kunne for noen uker siden fortelle at ambulansesjåførene må rengjøre de nye lokalene selv i Alta sentrum. Vi synes det er både spesielt og betenkelig at Finnmarkssykehuset nedprioriterer profesjonell renhold midt i koronatiden, spesielt for helsepersonell som på kort tid rykket ut for å bistå pasienter.

Det er pasienter som temmelig ofte vil befinne seg i en risiko-gruppen, ikke bare for korona, men i forhold til bakterier og virus generelt. Vi synes det er merkelig at man med åpne øyne synes det er ok å foréne disse oppgavene.

Vi mener ambulansesjåførene bør ha optimal renhold på stasjonen, og i den grad det oppstår pauser mellom krevende oppdrag, må vi formode at det er behov for både restitusjon og faglig oppdatering. Det må være mulig å lage en plan for dette, samtidig som renholdet blir tatt vare på av profesjonelle.

Før helga viste det seg også at Alta kommune er inne på de samme tankene for Alta brannstasjon. Forslaget skal riktig nok gjennom ordinær politisk behandling, men det er tydelig at holdningene er smittsomme i offentlig sektor. Vi håper ikke at private bedrifter har samme strategi med svekket renhold, noe vi tror vil straffe seg i form av redusert trivsel, økt smittefare og kanskje flere korttidssykmeldinger. Vi tror ikke det er noe sjakktrekk, for å si det forsiktig.

Samtidig kommer man her i skade for å nedvurdere et yrke det er brukt mye tid og krefter for å bygge opp statusmessig. Her får man inntrykk av at hvem som helst kan håndtere «vaskefilla» uten konsekvenser for resultatet. Det er åpentbart ikke veldig viktig hvem som gjør jobben og kvaliteten på det som gjøres.

I virkelighetens verden har vi fått renholdsoperatørfaget, der det stilles store krav til utdanning før man blir operatør. De som ivaretar renholdet gir et vesentlig bidrag til vedlikehold, blant annet på grunn av kunnskap om ulike typer bygg, anlegg og transportmidler.

Renholdsoperatørfaget skal videre sikre et godt innemiljø, materielle verdier og hygiene – og da er det heller ikke uvesentlig hvilke kjemikalier, metoder og materialer som brukes. Det skal også være miljøvennlig og skape trygghet.

Vi tror det er et poeng at dette faget holdes høyt i hevd av både Finnmarkssykehuset og Alta kommune. Det betyr naturligvis ikke at de ansatte er hevet over å bidra til renhold, for eksempel av biler og utstyr, men at det primært er fagfolk som tar seg av renholdet i lokalene. Sjarmen er da at fagfolkene på ambulanse- og brannstasjonen skal drive med det de har spesialkompetanse på.