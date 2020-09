– Ikke glem Rognsund!

leder

Kvalfjord og Pollen bygdelag pleier ikke å klage i tide og utide, selv om distriktene kan bli temmelig uteglemt når kroner skal fordeles.

Desto større grunn til å lytte når bygdelaget sier fra, som når de føler seg fullstendig overkjørt av aksjonistene som vil fjerne VargsundXpressen. I argumentasjonen for å torpedere ruta mellom Alta og Hammerfest, har de fortalt lidelseshistorien om egne ruter som står i fare, uten å bry seg nevneverdig om konsekvensene for distriktene i Altafjorden.

Det er godt gjort å glemme 60 innbyggere på begge sider av Rognsundet, både Seiland og Stjernøya. Kanskje det ikke passer inn i egen bilde av virkeligheten, når fylkespolitikerne skal overbevises om at det er en luksusrute som ikke har livets rett? Da kan det være en fordel å løfte blikket fra navlen.

Bygdelaget fastslår nemlig at Rognsund aldri tidligere har hatt en bedre hurtigbåt-situasjon, takket være korrespondanse med VargsundXpressen på Storekornes. De kommer seg lettere tur/retur Hammerfest og Alta, for ikke å snakke om når de skal til Hammerfest sykehus. Det bør bety en hel del for kritikerne, som etter sigende kjenner godt til hvordan det er å være isolert på en øy uten gode kommunikasjoner. Bygdelaget i Rognsund er samtidig klar på at storsamfunnet bør stille opp for veiløse bygder, uten nødvendigvis å svekke tilbudet andre steder.

Innbyggerne på Hakkstabben og Altnes, samt Maggaluft, Bia, Fjorden, Store Kvalfjord, Nordmannsnes og Pollen har klort seg fast, til tross for fraflytting. Også her er det imidlertid mange som sokner til øyene i helger, høytider og ferier, trafikk som betyr mye for butikken. I dette området har man også vært opptatt av rammebetingelser for verdiskaping, for eksempel havbruk der lokale gründere startet eventyret.

Siden har større aktører overtatt, som sikrer livsgrunnlaget for butikken og lokalsamfunnene. Her er friske reiselivsaktører som satser på turistfiske og utflukter i noe av det mest spektakulære Finnmark har å by på, nemlig Seiland. Verdiskapingen og arbeidsplasser gjør det ekstra viktig med gode kommunikasjoner – og vi tror både fylkespolitikerne og debattantene ser denne sammenhengen godt.

For mange av distriktene er det også viktig å kunne bruke helsetilbudene i Hammerfest og Alta, gjerne tur-retur samme dagen. Å bruke statistikken til Pasientreiser gir neppe det komplette bildet. Vi tror dessverre mange dropper å drive inn kompensasjon etter turen på grunn av egenandelene. Spørsmålet er hvor mange som gjør seg besværet med å drive inn en hundrelapp eller to.

Vi mener også sjøveis kommunikasjon vil bli en viktig helhetlig løsning, spesielt hvis man mener noe med bedre samarbeid mellom de to største byene. Da kan kanskje tre rotasjoner gir bedre samhandling, for eksempel for et felles bo- og arbeidsmarket og tilgjengeligheten for en stamflyplass og direkteruter til Oslo. Det bør være til gjensidig nytte, for eksempel skoleelever, studenter og arbeidstakere som skal til og fra. Hvis det ikke funker helt 100 prosent, er det nærliggende å jobbe for optimale løsninger, i stedet for å fjerne tilbudet.