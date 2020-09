Lys i enden av tunnelen

leder

Reiselivsnæringa i Alta var skikkelig på hugget da koronaviruset og påfølgende nedstengning satte de fleste ut av spill. Over natta var premissene endret fundamentalt.

Det hadde vært fristende å sitte helt stille i båten til «uværet» var over, men i stedet har en rekke aktører valgt å satse ufortrødent videre, overbevist om at normaliteten kommer til slutt. Kanskje vi til og med vil oppleve at den fine utviklingen fram til 12. mars kan videreføres i løpet av noen år.

Regnestykket har mange usikre faktorer, men vi har tro på at utfordringer og tøffe tider kan gi idemyldring, slik at visjoner og muligheter får levevilkår når tiden er inne for det. Det er i seg selv helt gratis å legge en slagplan for bedre tider, så blir spørsmålet om hva man kan realisere og finansiere i en lengre horisont. Vi håper og tror banker, Innovasjon Norge og det offentlige skjønner viktigheten av å være på tilbudssiden når reiseaktivitet og opplevelsesturisme igjen skyter fart.

Selve grunnmuren vil under alle omstendigheter være kvalitet, og her har aktørene i Alta gjort en enorm jobb over mange tiår.

Sorrisniva nøyer seg ikke med et spektakulært ishotell, men reiser en lodgje med 24 rom på elvebredden for den nette sum av 100 millioner kroner, med privat investor i ryggen. Boazo Sami siida er like rundt hjørnet med sitt anlegg, Trasti & Trine har bygd nytt, Pæskatun oppgraderer parallelt med skiferdriv, mens Bjørnfjell lodge i Rafsbotn med klatrepark og det hele imponerer de fleste, delvis med refinansiering etter maskindrift.

Uansett hvilken himmelretning vi ser, har man lagt et imponerende grunnlag, som Eirik Nilsen på Holmen og Glød et steinkast unna. Alta Event har også satset på volum på Kvenvikmoen, i sum kapasitet som blir avgjørende når det tar av og flyrutene er tilbake med samme frekvens og hotellene kommer tilbake i godt gjenge. Vi tror også fisketurismen kommer tilbake i kondisjon, enten det er i Loppa eller østsiden av Altafjorden der mange har satset friskt. Vi tror mye vil løse seg når kommunikasjonene er oppe og går, som cruiseturismen som har fått et skutt for baugen. Da vil også effekten av et fellesskap gjennom Visit Alta få bedre vilkår.

Samtidig presenteres det langsiktige og uredde planer, som Uglebakken og Ek i PNH som forrige uke lanserte reiselivsatsing på Jansnes i Talvik. Ambisjonene skaper engasjement, spesielt når frøet blir sådd midt i koronaverden, da de fleste av oss sliter med å se optimistisk på det meste. Videre har vi med oss Jan Sortlands enorme visjoner for Årøya.

Hva som er mulig å få til, slik planene foreligger, er vanskelig å forutse. Vi er imidlertid veldig imponert av ståpåviljen og evnen til å se lyset i enden av tunnelen. Det er et fokus vi heier på. Kanskje vi alle kan bli flinkere til å bruke lokale og regionale alternativer, som privatpersoner og bedriftsledere?