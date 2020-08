Når stjernene fra nord skinner

leder

At Finnmark har mye å by på vet vi alt om, men talentene trenger en synlig arena. Da har de en tendens til å skinne, som i Stjernekamp.

Neste ut fra Finnmark er Vegard Bjørsmo, som har imponert i Altarevyen og AkuttTeateret de siste årene. At han har hatt en utviklende arena på Alta videregående skole bør ikke overraske noen. Han kommer løpende i fotsporene til Elle Marie og Bilal, unge, lovende og ambisiøse artister med føttene trygt plantet på i tundraen – helt nord i landet.

De er fra Tana, Sørøya og Karasjok og har gjerne fått god gjødsling på sine hjemsteder. Ofte er det kulturskolene som har lagt grunnlaget, for ikke å snakke om det det finnes et Ungdommens hus tilgjengelig. Det er ikke mange år siden Eirik Lyng fikk vise seg fram i Melodi Grand Prix-junior, bare for å signere med Sony i etterkant. Talentspeiderne sitter pal med stjernekikkerten langt unna, så da har det vist seg at NRK mange ganger har blitt redningen.

Nå kan det diskuteres om lørdagsunderholdningen Stjernekamp i realiteten er en kamp mellom etablerte «stjerner», men det har i det minste blitt en scene for lovende vokalister og supernovas med x-faktor, der de kan utfordres innenfor en rekke sjangere. Det har blitt et populært tv-program i beste sendetid og følgelig en perfekt arena for å ta et steg videre.

Alta og Alta videregående skole er en smeltedigel for talenter i regionen, som gjerne kommer hit for å gå på skole. Det gir muligheter og ansvar.

Finnmark fylkeskommune bevilget 4-500 millioner kroner til fantastiske fasiliteter ved skolen og forutsetningene for å være vertskap er de aller beste. Bedre boforhold for borteboende elever burde riktignok vært en selvfølge – i tillegg til at 16-åringene fortjener den aller beste oppfølging utenom skoletid. Det er langt hjem og ganske så skummelt i starten.

Vi mener det er viktig at kultur- og idrettstalenter fra regionen får god oppfølging på skolene. Det skal ikke være nødvendig å rømme Finnmark for å utvikle seg videre. Snarere tvert i mot. Det bør det være naturlig for skolen å innta en slik posisjon, både når det gjelder sosialisering og faglig nivå. Tilrettelegging bør være en nøkkel for å gi unge muligheten for vekst. Det kan handle om fleksibilitet, men kanskje det ikke trengs mer enn velvilje.

Det er kanskje ikke like synlig når man utmerker seg i realfag, samfunnsfag eller yrkesfag, men det er selvfølgelig like viktig at skolen er på plass med sin kompetanse for alle elevene, uansett hvilken drøm de brygger på. Det er mye fokus på at elevene skal være til stede og ikke droppe ut. Det er naturligvis ekstremt viktig, men skolen har også en jobb å gjøre for å få talentene til å skinne. Ikke bare på tv, men også i arbeidslivet.

At unge gjerne drar ut for å ta høyere utdanning er helt forståelig, men dess bedre jobb vi gjør for tilrettelegging, bolyst og trivsel, dess større er sjansen for at de kommer hjem for å etablere seg. Eller skinne.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør