– Hvilke saker skal Venstre vinne mandat på i Finnmark?

leder

Trioen Guri Melby, Sveinung Rotevatn og Abid Raya skal gjøre minipartiet Venstre relevant fram mot stortingsvalget neste høst og skape etterlengtet ro for å diskutere politiske saker. Spørsmålet er hvilke politiske saker som kan løfte partiet inn i mandatkampen i Finnmark?

Nominasjonkomiteen har utpekt Guri Melby til den nye frontfiguren i landets eldste parti. Mange i nord hadde nok håpet på kulturminister Abid Raja, som har vært tilstede og opptatt av distriktene gjennom mange år.

Blant de som har tatt bladet fra munnen i sin kritikk av sentraliserte Venstre, er Trine Noodt fra Alta. Hun etterlyste større distriktsrepresentasjon, vel vitende om at Venstre sentralt har evig nok med å kare seg over sperregrensa. Selv har hun mye av æren for at Venstre i hjembyen har vært den største stemmesankeren i hele landet, riktignok basert på en årelang kamp for spesialiserte sykehustjenester.

Til syvende og sist ble hun også sviktet av eget parti da det virkelig spisset seg. En regional helsepolitisk kamp ble mindre viktig da Venstre hadde fått ferten av regjeringsmakt. Nå er hun henvist til 1. varaplass i nominasjonskomiteens forslag, riktignok med møterett i styret, noe som i seg selv er viktig for å ha fokus på Troms og Finnmark.

Det er ikke vanskelig å være enig med politisk nestleder Leif Wasskog i Troms og Finnmark Venstre, som mener at det trengs ro i partiet for å diskutere politiske saker. Guri Melby er et friskt pust og kan sikkert bidra til det, men spørsmålet er hvilke vinnersanker som skal gi Venstre vind i seilene. For eksempel i Finnmark.

Venstre som miljøparti står i spagat mellom lokal motstand mot Nussir og deltakelse i en regjering som gir grønt lys. I spørsmålet om iskanten ble det knebøy for partiet, som på toppen av det hele har eierskap til den upopulære regionreformen. Venstre identifiseres med sammenslåingen av Troms og Finnmark og er ikke nødvendigvis førstevalget til velgere som er enige i akkurat dette spørsmålet.

I sum går Venstre inn i en strategisk vanskelig valgkamp, der det er behov for et tydeliggjøring av både saker og identitet. I stedet for drahjelp fra sentralt hold, kan realiteten i stedet bli slitasje og manglende mulighetsrom på grunn av regjeringsdeltakelse.