Kampen om folket

leder

Vekstsenteret Alta har vært i den spesielle og hyggelige situasjonen at folketallet har klatret sakte, men sikkert opp mot nye høyder gjennom mange tiår. Fødselsoverskudd har gitt oss hyggelig nytt fra Statistisk sentralbyrå etter hvert eneste kvartal – og har samtidig fungert som en indikakasjon på at byen er attraktiv, enten det er bolyst eller arbeidsplasser.

Nå tror vi fortsatt at Alta er en attraktiv magnet for omlandet, men tallene bremser over hele fjøla. I Norge er økningen på beskjedne 2.500 og i Nord-Norge opplever byer som Bodø og Tromsø akkurat det samme, hovedsaklig på grunn av at fødselsoverskuddet har dunstet vekk. Vi har ikke lengre drahjelp fra innvandring, som i mange år har gjort at tallene har holdt seg relativt høye. Behovet for arbeidsinnsats i eksempelvis fiskeindustrien, byggebransjen og helsevesen har bidratt til ekstern hjelp for å holde folketallet oppe.

I Alta ble det minus 22 i andre kvartal, men det vel grunn til å håpe at vi i løpet av høsten ser at året som helhet holder seg i pluss. Gjennom mange år var det slik at befolkningsutviklingen i de tre største byene i Finnmark «korrigerte» for et skremmende frafall i mange av de mest sårbare kommunene. Nå ser vi at prognosene gir mer beskjedne tall.

Håpet er blant annet at de mindre kommunene har egne kvaliteter som appellerer, for eksempel i Loppa. Det spekuleres i om koronakrisen kan medvirke til større interesse for å bo mer landlige strøk, men må i tilfelle betraktes som en midlertidig trend. Supertrenden i hele verden er urbanisering – og det er en mekanisme som går sin gang uavhengig av politiske virkemidler.

Nøkkelen vil likevel være at man er i stand til å gjøre by og bygd attraktive for de unge og småbarnsfamiliene. Her må også godt vante Alta jobbe videre for å skape vekst – og her merker vi godt at det har gått uvanlig tregt med politiske virkemidler som vi tror har betydning. Hvis vi ikke er i stand til å skape et planverk som gir progresjon for veier, boligtomter og næringsareal, kan vi få noen av tallene i bakhodet.

Parallelt opplever vi motstand mot å ta i bruk råstoffene i forskjellige næringer, enten det er vind, olje, gass oppdrettsfisk eller bergverk. Det er ikke alle som mener at vekstfilosofien er gangbar som rettesnor, selv i folkefattige Finnmark. Det baner vei for en mer eksistensiell debatt.

Vi sliter nemlig med å se at de samme politiske kreftene har et alternativt svar på hva vi skal leve av.