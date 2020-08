Når flaggskipene hangler

leder

Kommersielle aktører har ikke annet valg enn å tilpasse seg markedet i koronatider. Det gjelder også flaggskip vi nærmest betrakter som «felleseie» og en naturlig del av hverdagen, selv om eierskapet på ingen måter er et offentlig anliggende.

Det smerter når sentral infrastruktur hangler – og det hersker ingen tvil om at en slik svekkelse vil ramme næringslivet hardt. Den onde sirkelen blir ekstra krevende for bedrifter som allerede sliter med markedet.

Det viser oss samtidig hvor sårbare vi er, når en del av næringskjeden rammes. Da er dominoeffekten tilmærmelsesvis skremmende, i den forstand at ringvirkningene kan bli lammende for enkelte bransjer. Mye har blitt tatt som en selvfølge.

Derfor var det så avgjørende at SAS og Norwegian kom seg raskest mulig på vingene, slik at viktige kommunikasjonsårer ikke ble tettet igjen fullstendig. Drahjelp fra norske myndigheter er gjerne avgjørende for at ikke hele systemet kneler i forbindelse med en nedstengningen.

I dag kom meldingen om at Widerøe kutter i kortbanerutene, noe som blant annet rammer Kirkenes. Anmodningen må bli at regjeringen også her engasjerer seg raskt, spesielt hvis det rammer pasientreiser.

At Widerøe responderer på at etterspørselen svikter er forståelig, simpelthen fordi selskapet ikke kan risikere å brekke ryggen på verken kort eller lang sikt. Widerøe er nok de første til å beklage at de ikke kan levere et tilbud i tråd med forventningene som er skapt over mange år.

Anbudsrutene selskapet flyr på oppdrag fra Samferdselsdepartementet blir ikke berørt av ruteendringene, så her ligger det en trygghet i bunnen. I tillegg må man være obs på at ikke alle har alternative reisemåter helt nord i landet.

Hurtigruten har fått fortjent kjeft etter sin håndtering av smitte på skipet Roald Amundsen. Det har vært et trist skue, simpelthen fordi vi alle ønsker selskapet det beste. Det handler om tradisjoner, varemerke og trygghet langs skipsleia, selv om eierskapet ikke kan sies å være rødt, hvitt og blått.

Hurtigrutens sommerlige krise handler også om at hele cruise-industrien rammes hardt – og her har spesielt reiselivsbedrifter fått smake på hva som skjer når et puslespill skakes. På lang sikt er det også svært vanskelig å forutse hvordan hoteller og opplevelsesbedrifter får merke digitaliseringen som har sendt store deler av konferansemarkedet på skype eller Teams.

Vi hadde nok alle håpet at koronakrisen ble løst raskere, men tegningen er at både pandemien og ettervirkningen blir en tålmodighetsprøve. Håpet er at man gjennom god smittehåndtering fra myndigheter og folk flest kommer mest mulig skadesløs fra pandemien, blant annet i påvente av et godt vaksineringsprogram.