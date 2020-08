Kampen for «vesentlig styrking»

leder

Det er vedtatt å bygge nye Hammerfest sykehus, men parallelt er det ekstremt viktig at politikerne følger opp Granavolden-løftene om en vesentlig styrking av helsetilbudet ved Klinikk Alta. Ingenting tyder på at det kommer av seg selv.

Retorikken i sykehus-kampene landet rundt handler i stor grad om hvor grunnsteinen skal plantes, men i bunn og grunn dreier det seg om optimale tjenester for befolkningen. I Vest-Finnmark har man med åpne øyne valgt å satse på en desentralisert løsning i regionens desidert største by.

Det må få konsekvenser for veien videre; hvordan man skal håndtere fortsatt vekst i Alta og dermed økte helsebehov for innbyggerne, i hele rekken fra prehospitale tjenester til indremedisinsk kapasitet og antall stedlige sengeplasser.

Det er årsaken til at politikerne i Alta fortatt må være på tå hev, for eksempel når den indremedisinske kapasiteten må økes etter at to indremedisinere er på plass.

Det må skje for å fylle et stedlig «vakuum» på grunn av mangel på sykehus, akuttjenester og fødeavdeling. Da tenker vi ikke bare på når pasientene kommer tilbake fra sykehusopphold, men når alvoret er der. Vi støtter hovedutvalgsleder Kristin Jensen som nå kringkaster høyere ambisjoner enn som så, blant annet for å unngå «omveien» som har innhentet flere hjertepasienter når krisen er et faktum. Et team på fem er et naturlig mål for å gi trygghet hele døgnet.

Videre er det opplagt at behovet for sengeplasser er høyere enn det man har dimensjonert for – og akkurat på disse områdene oppfatter vi at kommunestyret er 100 prosent samkjørt. Aller helst skulle vi hatt en ROS-analyse som kunne gitt en helt konkret tilnærming til behovene i et lengre perspektiv, men koronakrisen og værforholdene sist vinter ga en pekepinn på hvor sårbare man kan være i en gitt situasjon, uten stedlig sykehus. Alta kommune var forbilledlig klare på at det må tas forholdsregler hvis en pandemi får utvikle seg.

Det er naturlig å tenke seg at de to største byene styrker kommunikasjonen basert på situasjonen de befinner seg i, nemlig at Hammerfest sykehus bygges ut – og at det i realiteten finnes et psykiatrisk sykehus i Alta. Helse er viktig, men det er mange områder en slik tanke bør modnes.

Det bør være et mål å styrke felles infrastruktur, for eksempel en felles bo- og arbeidsregion. Været over Sennalandet tatt i betraktning, vil en hurtigbåt mellom byene, gjerne med tre rotasjoner, være en selvfølge. Nussir aktualiserer en slik tanke ytterligere. Vi anser det som positivt at en båt mater inn passasjerer til en storflyplass, med direkteruter til Oslo.

I stedet for å tenke felles, aksjoneres det mot en velfungerende hurtigbåtløsning, basert på at fylkespolitikerne har foreslått kutt på mindre steder. Det er ikke luksus å styrke kommunikasjonen mellom de to største byene i Finnmark, med snarere en åpenbar riktig strategisk løsning for å møte den demografiske utviklingen. Så håper vi at politikerne ser at småsteder med fast bosetting og verdiskaping trenger gode kommunikasjoner.