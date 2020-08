Unødvendig byrde for kinesiske barn

leder

Det er all grunn til å ta på alvor signalene som kommer fra norsk-kinesiske foreldre og barn, brakt til torgs av UiT-stipendiat Ada Hong Zhu i mandagens utgave av Altaposten. Budskapet er trist, men viktig.

I forlengelsen av viruspandemien som fortsatt herjer rapporterer kinesiske barn om uttalelser fra andre barn som kan oppleves som mobbing og stigmatisering, med rasistiske undertoner. Dette skjer gjerne i kombinasjon med sosial utestengelse fra lek.

I vårt informasjonssamfunn har selvsagt barna for lenge siden snappet opp at Kina er opprinnelseslandet til Covid-19. At viruset er både smittsomt og farlig er for lengst prentet inn hos de små. Derfra er det ikke lang vei i et barnesinn til den logiske feilslutningen at alle kinesere er smittebærere eller har noe smittefarlig over seg.

Barnevernsforsker ber NRK ta affære, sier kinesiske barn mobbes for korona Etter gjentatte klager om stigmatisering av kinesere har fortsatt ikke NRK Super fjernet Covid 19-sangen fra sine strømme-tjenester.

Vi skal ikke her ta stilling til motivene til avsenderne, barna som har kommet med uttalelsene eller som står for den sosiale utfrysingen Zhu gjengir. Det de sier og gjør kan være basert enten på ektefølt bekymring for smitte så vel som «liksom-frykt» som brukes mer eller mindre bevisst. Det er på ingen måte sikkert at det ligger vonde intensjoner bak, men vi skal ta det på alvor når mottakerne, kinesiske barn, oppfatter seg mobbet og utfryst.

Bedre blir det ikke når vi setter dette i kontekst. Virkeligheten vi lever i akkurat nå er en der sosial distanse og smittefrykt på vegne av samfunnets sårbare ligger fremst i pannebrasken hos de fleste, ikke minst hos de små. Vårens sosiale isolasjon ble fulgt av et strengt regime med begrensninger rundt barnas naturlige og viktige fysiske kontakt med andre barn og med voksne tillitspersoner. Fortsatt er rådene at det klemmes minst mulig, lek i barnehage/skole og på fritiden skal helst begrenses til kohorter, bursdagsselskapene holdes små og øvrig sosial omgang holdes på et lavt nivå.

Rasistisk mobbing av kinesiske barn Det er viktig å jobbe sammen for å redusere stigmatisering og bekjempe koronavirusdrevet mobbing.

Vi er ikke i tvil om at alle barns behov for å føle seg inkludert er ekstra stort akkurat nå. I en slik setting oppleves det utvilsomt som ekstra sårt å oppleve å bli fryst ut. Her har voksenpersonell i skole og barnehage et selvsagt ansvar for å se og følge opp uønskede episoder. Det er verdt å være ekstra oppmerksomme på kinesiske barn nå.

Med dette som bakteppe blir en ellers uskyldig sang- strofe en unødvendig stein til byrden. Det er selvsagt ikke NRKs feil at en tiåring lager en for han uskyldig sang og sender denne inn til Supernytt. Men statskanalen kan samtidig ikke fraskrive seg ansvaret de har for hva som publiseres på egne flater. Vi formoder at det ble gjort vurderinger både rundt sangen og rundt grafikken, som fremstår å være lagt på av NRK.

Fremført én gang ville sangen vært uproblematisk, slik vi ser det. Men om det er riktig at den fortsatt hentes fram og spilles av i skoler og barnehager bidrar den til å holde i live et stigma de kinesiske barna ikke trenger nå. Vi er i likhet med NRK ikke tilhengere av å redigere vekk historie. Sangen bør etter vår mening derfor ikke fjernes fra den arkiverte sendingen NRKs sider, slik det har vært tatt til orde for. Men vi bør tillate den å bli glemt. En måte å bidra til dette er å fjerne bokmerket i den aktuelle nettsendingen som fortsatt ligger ute på NRKs nettsider.

En annen metode er å velge seg andre sanger når man skal skape god stemning i klasserommet.