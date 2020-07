leder

Fra 1. november har Alta ny brannsjef på plass, nemlig 53 år gamle Frank Olav Pettersen. Med helt nye fasiliteter i Gamle sentrum, har han de beste forutsetninger for å lede et topptrimmet brannvesen, for ikke å snakke om et faglig fyrtårn som kan skape optimal trygghet for innbyggerne.

Med bakgrunn som brannsjef i Lebesby, vet nok Pettersen det meste om både avstander, værforhold og hvilke utfordringer som møter brannmannskaper året rundt. Vi har mange ganger vært imponert over det framoverlente fagmiljøet som er skapt i etaten, både gjennom øving og planmessig arbeid på flere felter, noe vi tror speiler seg seg i responstid og bredden i den kompetansen som trengs i byen og kommunen Alta.

Vi mener vekstsenteret Alta bør stå i spissen for kompetanse. Ikke bare på slukking av branner og kompliserte oppdrag i den forbindelse, men også som redningstjeneste i forbindelse med dykking og andre krevende operasjoner. I kystkommunen Alta har vi både et utall vann og elver som kan bli dødsfeller, for eksempel i forbindelse med utflukter og friluftsliv.

Vi mener det var fornuftig å satse på en framtidsrettet brannstasjon, som svarer på alle de spørsmålene både Arbeidstilsynet og fagmiljøet stilte da mannskapene var i kjelleren på rådhuset. Det stilles nye krav – og dette er ikke området vi bør ta på «hælen». I Hammerfest har de skjøvet problemstillingen foran seg i mange år og kan risikere nedstengning på grunn av at arbeidsmiljøloven ikke overholdes.

Nye og moderne fasiliteter, som brannbiler og utstyr, er også avgjørende når nødetatene skal avgårde, kanskje midt på natta. Vi tror de helhetlige arbeidsfoldene er grunnleggende viktig for et arbeidsmiljø som vil prestere kollektivt når behovet kommer. For det kommer når man minst venter det – og da er både treningsarbeidet og kulturen som henger i veggene viktig. Brannfolkene må selv ha helse, miljø og sikkerhet på stell, når et slikt arbeid skal gjennomføres.

Vi tror den nye brannsjefen kommer til en stasjon med alt på stell, vel vitende om at denne type arbeid må vedlikeholdes og drilles gang på gang. Å ha en brannstasjon dimensjonert for de neste 50 årene er fornuftig – og vi bør heller ikke være mindre stolt av at det betraktes som et signalbygg. Og fyrtårn for hele regionen.