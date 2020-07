– Nye generasjoner overtar vår trafikkultur

leder

De siste UP-tallene tyder på at mange har det travelt langs veiene i nord – og denne gangen handler det definitivt ikke om turister fra kontinentet. Det er nordmenn, supplert av finske gjester, som har vært enerådende på veiene i store deler av året.

Å sette seg selv og andre i fare for å spare noen minutter i det herrens år 2020 virker en smule misforstått. Siden 12.mars har det meste gått i sirup, så behovet for rallycross langs trafikkerte ferdselsårer har sjelden vært mindre. Det er naturligvis aldri greit å gi blaffen i trafikkregler og skilt, men året i år er vel det nærmeste vi kommer slow motion, der møter kan avvikles på nærmeste datamaskin og der ferietid bør handle om å stresse ned med nye perspektiver.

Tallene viser imidlertid at det er registrert hele 3.615 fartsovertredelser så langt i 2020, sammenlignet med 2.286 i samme periode i fjor. 206 er tatt for grov fart og førerkortbeslag i samme periode, mot 178 i fjor. Tallene er fra kontroller utført i uke 23-28, og gjelder for Nordland, Troms og Finnmark.

Hvis det er noe dette covid-viruset bør ha lært oss, så er det at vi ikke nødvendigvis kan dyrke egotrippene i høyere tempo enn omgivelsen tillater. Vi er alle en del av et grenseløst kollektiv, strandet på samme klode. I et skjebnefellesskap. Det nytter ikke å kjøre fra virkeligheten.

Det ble syslet med planer om UP-pause ett års tid, men de siste rapportene fra utrykningspolitiet tilsier ikke at vi har modnet nevneverdig eller fortjent tilliten. Når det ryker flere titalls sertifikater i løpet av en helg på Sennalandet og Repparfjorddalen, midt i det Altaposten karakteriserte som laserland, bør vi vel strengt tatt steikes i eget fett og ta ansvaret. Vi kan diskutere prioritering til krampa tar oss, men så lenge vi gjentar lovbruddene, vil behovet være der.

Aller helst burde kontrollene lokaliseres til nærområder i tettsteder og byer med 30 km/t, der råkjøring bør forebygges, men antallet førerkortbeslag på trafikkerte ferdselsårer er ganske så skremmende. Hvor mange hint trengs før folk skjønner at politiet kan ha rigget opp laserutstyret i Skaidi og omegn? Har folk i krisetider så ubegrenset med penger, at de kan skusle det vekk på forenklete forelegg, eller i verste fall ny oppkjøring.

Like skremmende er det at nye generasjoner tar etter og kommer susende på mopeder, ATV, UTV som horder av veps. Sjelden har det vært mer støy langs E6 gjennom Alta enn de siste to årene – og Alta-samfunnet bør akkurat nå være opptatt av å ta ned risikoen for fatale ulykker, slik politiførstebetjent Svein Tore Nilsen var inne på i et intervju med Altaposten.