– Alvorlige rutekutt i flytrafikken

leder

Kraftig fall i etterspørselen gir alvorlige rutekutt nordover for både Norwegian og SAS, samtidig som Widerøe allerede i forkant barberte sitt tilbud, blant annet mellom Alta og Tromsø. Det rammer også pasienter som trenger oppfølging og behandling ved UNN.

Dette er såpass alvorlig at både lokal- og regionalpolitikere bør raskt på barrikadene for å etterlyse statlige tiltak. Dette er samfunnskritisk infrastruktur, som kommer på toppen av at sykehusene har redusert tilbudet på grunn av koronakrisen. Dette etterslepet skal nå hentes inn, og køen av pasienter som trenger operasjoner eller oppfølging fra spesialister er deretter. Pasientreiser ved Finnmarkssykehuset har allerede slått alarm – og prisen for ekstra overnattinger og belastende reiseruter er høy.

Alta lufthavn betjener i hovedsak kommersielle ruter, der tilbud og etterspørsel regjerer, men situasjonen er såpass ekstraordinær, at det bør være aktuelt for myndighetene å tre inn med nødvendige tiltak hvis dette vedvarer. I Nord-Norge er avstandene store og alternativene til flytransport er magre. Derfor bør konsekvensene for spesielt helsetransport kartlegges raskt, slik at man kommer igang med avbøtende tiltak.

Det er videre grunn til å frykte at Korona-pandemiens herjinger vil gjøre ubotelig skade på flytilbudet i årene som kommer, noe som vil ramme næringslivet spesielt hardt, blant annet reiselivsnæringa som allerede ligger med brukket rygg. Flyselskapene tilpasser seg lavere etterspørsel med store kostnadskutt og enorme innhogg i bemanningen. Det gir rutekutt og en helt ny konkurransesituasjon. Finnmarkinger har smertelige erfaringer med hva en monopol-tilstand innebærer for prisnivået – og rutene nordover er neppe høyest prioritert.

Vi både håper og tror på en normalisering av ruter og marked, men det kan dessverre ta lang tid, spesielt hvis Norwegians krise ender med konkurs. For lufttrafikken kan dette gi varige spor, blant annet på grunn av mindre mobilitet og reiselyst i personmarkedet. Bedrifter og bransjer blir tvunget til å finne andre løsninger, både for å sikre frakt av varer og nødvendig møtevirksomhet. Det er både praktisk og miljømessig fordelaktig å benytte digitale plattformer til møter, så det har sine fordeler, men flybransjen havner i en ond sirkel hvis etterspørselen svekkes. Avhengig av krisens varighet, kan det være behov for en rask omstilling for flere bransjer.