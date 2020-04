Kulturelt ødeland

leder

I en situasjon der folk mister inntektsgrunnlaget og sendes ut i store problemer, skulle man kanskje tro at festival- og arrangementsstopp er mindre problematisk å forholde seg til. Vi tror for vår del at et kulturelt og aktivitetsmessig ødeland gir et stort vakuum, på toppen av den stillstand som allerede tynger.

I en moderne verden er man vant til kino, bibilotek, konserter, fotballkamper, utstillinger og mye, mye mer. Det er ikke noe man rister av seg, over natta. Altapostens kulturkalender er fullstendig tørrlagt, og et spennende sommerhalvår er plutselig tømt for aktiviteter i en by som vanligvis bugner av tilbud. Det er turgåing og joggebølge som må til for å fylle fritiden til mange.

Det er selvfølgelig spesielt trist at barn og ungdom mister sine arrangementer, som Altaturneringen i fotball, som er et stort sportslig og sosialt høydepunkt. Det blir tung for de fleste å motivere seg for en sesong som kanskje først kommer i 2021. Det samme gjelder naturligvis alle de musikerne og publikummerne som må nøye seg med distanserte digitale aktiviteter, i stedet for være i tett kontakt med tilhørere og medtilskuere. Slik det skal være for live musikk.

Det handler naturligvis om bolyst og trivsel både denne sommeren og på sikt, men også om økonomiske realiteter. På verdensbasis er kulturnæringer ekstremt stort – og det er mange som livnærer seg innenfor denne sektoren. I tillegg er det gjerne flytende overganger mellom profesjonalisering og frivillig sektor, et område som svært viktig for oppvekst, sosialisering og forebygging i vårt samfunn.

Desto viktigere er det at myndighetene hegner om denne sektoren i krisetider. Frivilligheten må ikke tas som en selvfølge, da får vi et langt større strukturelt problem enn vi aner konturene av. Det er helt flott at kulturminister Abid Raja nå skapte forutsigbarhet for arrangører, vel så viktig blir det nå å formidle trygghet og forutsigbarhet til alle som livnærer seg på kultur og idrett – samt frivillig sektor.

Den varslede justering av ordningen rundt statlig kompensasjon for bortfall av inntekter må komme raskt, vel vitende om at opplegget for mars og april ikke var treffsikkert nok for grasrota. Om ikke skivebom, så var det i hvert fall mange som ikke følte seg truffet. Ordningen må være bredere og ta høyde for at dette er en sektor som er kompleks. Rives grunnlaget vekk, er det mange barn og unge som står i fare for å miste ekstremt viktige arenaer. Da blir vi fattige i dobbel forstand.