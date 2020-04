– Gløden og skaperviljen Alta er kjent for, blir viktigere enn noensinne

leder

I Altas gågate står dette målseglet rakrygget, som en påminnelse om byens evne til å reise seg, både i hverdagen og når det virkelig trengs.

Vi tror evnen til å se felles mål blir en av de viktigste egenskapene for å gjenreise det som er tapt i koronakrisen – og her bør vi brette opp ermene side om side. Noen svir mer enn andre i øyeblikket, men vi tror og håper næringslivet er oppmerksom på behovet for en viss solidaritet og oppbacking.

Den enorme gløden og skaperviljen har Alta hatt bruk for mange ganger før, men akkurat nå blir den viktigere enn noensinne for Finnmarks vekstsenter. Det venter en brå motbakke som må forseres – og vi tror næringslivets evne til omstilling og innovasjon blir avgjørende i årene som kommer. I første omgang handler det om å komme seg på beina, for deretter å ta fatt på jobben. Møtet med veggen har vært brutal for en hel verden, så det vil ta sin tid før marked og marginer er gjenerobret.

NRK har gjort en kartlegging av ledigheten i de ulike kommunene – og situasjonen i Alta bærer naturligvis preg av at vi har mange gründere og stor aktivitet i en hel rekke bransjer. Fra å ha ledighet på noen få prosent, har tallet nærmet seg 12. Det er en enorm økning.

Nå tror vi mange er permittert og mer enn klar til å «rykke inn» når de blir tilkalt. Vi er overbevist om ståpåviljen er mer enn god nok, så blir spørsmålet hvor mye som skal repareres etter havariet.

I dag kom også lista over bedrifter som ber om kontantstøtte. Det er en avgjørende «pakke» for mange av bedriftene og vi tror de fleste nå ser verdien av langsiktig forvaltning av oljeformuen, i tillegg til at velferdssamfunnet trer inn, sammen med krisehjelp og bedrifter som er konkurransedyktig. Det er ikke koronaen som sådan som skader, men de nødvendige tiltakene for å unngå sykdom. Vi mener det er en stor kvalitet at man har vært lojal mot strategien.

Selv om vi må forvente mer smitte og risiko, er tiden inne for å sveive igang maskineriet. Går det for fort kan det justeres, men vi tror og håper det ikke blir nødvendig med denne type nedstengning flere ganger. At barnehager og skoler kommer igang er avgjørende for at arbeidskraft og ansatte kommer i retur, forhåpentligvis med ladete batterier.

Vi tror også det finnes mye læring i utfordringer. I kriser klekkes du ut gode ideer og løsninger, for eksempel innenfor smartere digital drift.

Den lærdommen kan bedriftene bruke for å skape bedre lønnsomhet og større aktivitet, for seg selv og andre.