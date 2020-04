– Det blir ekstra viktig med samhold og håp i slike kriser

leder

Korona-pandemien har hjemsøkt det meste av kloden i løpet av vinteren og brer sine dunkle skygger over land etter land. Den preger oss alle sammen, både på grunn av de alvorlige helseaspektene og konsekvensene av at samfunnet låses av. Da er det kanskje ekstra viktig å favne om samhold og håp i den høytiden vi går inn i.

Det handler mye om tall og prognoser for øyeblikket, men bak hvert eneste tall befinner deg seg skjebner og menneskelige omkostninger. Det er en stor sorg når nære går bort eller blir syk, men det blir ekstra vondt når mange dør i all ensomhet på grunn av smittefaren. På sykehjem ligger eldre som ikke kan få besøk, kanskje de er forvirret og engstelig på grunn av endringene de ser rundt seg. Andre sliter med usikkerhet, redsel og ensomhet i en «lukket» tid.

Tiltakene som er innført er nemlig heller ikke kostnadsfrie. Det har skapt økonomisk unntakstilstad, både for bedrifter, det offentlige og enkeltpersoner. Med 400.000 arbeidsledige i Norge blir det tøffe tider for svært mange og konsekvensene kan bli langvarige. Dette har også en mental side, både på grunn av den usikkerheten som råder og den smått uvirkelige sinnstemningen som sniker seg ikke.

Parallellene finner vi bare i dystopiske filmer og litteratur. Mange har aldri kjent på en krise i ordets rette betydning, blant annet på grunn av en velstandsøkning i vår del av verden. Da er det verdt å huske på at en pandemi slår ekstra hardt der ressursene mangler mer eller mindre permanent, for eksempel i en flyktningleir med 22.000 mennesker i Mora eller der medisiner, mat og rent vann er en mangelvare.

I en tung tid gjelder å hegne om den unike menneskelige oppdriften, den som skapes av håp og framtidstro. Altaposten var til stede da prost Anne Skoglund forvaltet dette budskapet på beste vis i Nordlyskatedralen sist søndag, under en dåpsgudstjeneste for nærmeste familie.

Det er en merkelig stillhet som råder i en romslig kirke. Klangen kan kjennes kald og distansert, men de varme ordene er vel verdt å lytte til. Enten det er i gode samtaler mellom venner og familiemedlemmer, eller det er tuftet på håp og tro i en kirke. Historien om Noah og regnbuen var utgangspuntet til prost Skoglund, et påskebudskap som peker framover. Et budskap som passer godt når barn feires gjennom dåpsritualet. Det er fremtiden.

I går kom meldingen om at countrystjernen John Prine døde etter komplikasjoner av Korona-sykdom. Han står bak klassikeren «Speed of the Sound of loneliness», blant annet fremført på skjellsettende vis av Nanci Griffith. I påsken kan nettopp stillheten og ensomheten bli øredøvende. En telefonsamtale eller oppmerksomhet kan bli ekstra viktig i disse tider, som trøst eller oppmuntring.

God påske!