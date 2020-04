– Rapportene fra vidda burde utløst strakstiltak

leder

I skyggen av koronakrisen har store deler av reindriftsnæringen gjennomgått et aldri så lite mareritt på vidda. Store mengder hardpakket snø har gjort det ekstremt vanskelig for reinen å komme til lav – og næringa startet allerede i februar en kamp med tida for å skaffe nok fôr.

Magre dyr var svært medtatt. Sjelden eller aldri har Altaposten opplevd en slik desperasjon i kontakten med næringa i Vest-Finnmark.

Utmattede dyr ga ekstremt slitne utøvere, som jobbet døgnet på tamp for å ivareta dyrehelsa og flokkene langt utenfor allfarvei. Allerede 25. februar, dagen før det det ble påvist koronasmitte i Norge, var reindriftsveteran Nils Mathis Sara krystallklar om alvoret og ba om umiddelbar krisehjelp gjennom Altaposten. Han hadde ikke sett noe lignende siden 1968.

Man skulle tro at slike rapporter fra vidda skulle utløse strakstiltak, utålmodige byråkrater og politikere som igangsatte et maskineri for å hjelpe. Både på grunn av dyrehelse og inntenktsgrunnlaget til en hel næring, burde reaksjonstiden være minimal. I første omgang var 2,5 millioner kroner stilt til rådighet, før beløpet ble økt med drøyt 10 millioner kroner med henvisning til reindriftsavtalen. Dette er «pengetrilling» man ikke har tid til når krisen er et faktum, samtidig som beløpene helt åpenbart var for lave.

Først to dager inn i april kunne helikoptertransportøren Helitrans lette fra Kautokeino med fôrmengder som monner og deretter kjøre i skytteltrafikk inn til kriserammede utøvere i nord med 270 tonn fôr. Det var ikke et sekund for tidlig og vi er tilbøyelige til å mene at tidsbruken og tunggrodd byråkrati kunne endt med en dyrekatastrofe av dimensjoner. Det er vel og bra å stille Forsvaret til rådighet, men Jens Ivar Hauge i Tana og selskapet Helitrans kunne blitt hyret og brukt hele veien.

Ordfører-mobilisering i nord er vel og bra, men vi har savnet at man nasjonalt evner å engasjere seg. All ære til stortingsrepresentant Geir Iversen (Sp) som har stått på barrikadene, blant annet med brev til departementet om tilleggsbevilgning til kriseberedskapsfondet.

Sist fredag kom forslaget om 20 millioner kroner fra regjeringen. Det er fem-seks uker etter at det ble slått alarm – og snømengdene gjorde at vi sto overfor en varslet krise.

Med større handlekraft hadde man også unngått uenighet og sammenblanding i en krisesituasjon. Da dyrene skulle spise seg feite i februar, ble flokkene spredd for alle vinder på grunn av intuitiv jakt på mat. Aksjonen sist helg gjør at massiv reindød unngås, men de langsiktige virkningene kan gjerne være simler som aborterer og beiter i ubalanse. Å flytte for tidlig mot sommerbeitene har sin pris, naturlig nok.

Noe sier oss at velfødde Norge har en vei å gå når det gjelder krisehåndtering og reaksjonsevne, enten det er pandemier, politisk terror mot uskyldig ungdom, flom- og klimaskader, eller næringer i ulage. Sårbarhetsutvalget ledet av Kåre Willoch la fram sine forslag for temmelig nøyaktig 20 år siden. Tenkningen og føre-vâr-prinsippet er mer aktuelt enn noensinne – og da nytter det lite å være flinke til å reparere og evaluere.