– Akutthjelp er viktig, men på lang sikt må det jobbes knallhardt for å gjenerobre marked og posisjoner

leder

Stortinget skal i dag rehabilitere de meste skadeskutte bedriftene, bransjene som ble lagt død over natta på grunn av korona-bekjempelsen. Akuttiltakene som ble foreslått torsdag virker lovende og blir en avgjørende håndsrekning for de neste tre månedene.

Det er ikke mer enn tre uker siden regjeringen innførte det som betraktes som de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid. For de fleste bedriftene har dette gitt omfattende utfordringer på grunn av lavere etterspørsel, mens noen bransjer fikk slått ut både pusten og livsgnisten over natta.

Det var bare å plukke fram nøkkelen og låse av geskjeften. Håpet er at krisepakken som ble presentert i går gir tilbake noe av gnisten og motivasjonen det utvilsomt blir behov for i tiden som kommer. Det må til for at permitterte skal kunne vende tilbake og brette opp ermene kollektivt. Kjenner vi lokalsamfunnet rett, er det mange som «spinner» for å komme i gang.

Formelen for kompensasjonen som ble foreslått i går, tilsier at 90 prosent av de faste kostnadene blir dekket, mens egenandelen ligger an til å bli ti prosent. Det vil nok stagge noe av den uroen mange kjenner på, men vi tror samtidig de fleste skjønner at krisehjelp sjelden er noen quick fix. På lang sikt må bedriftene gjenskape verdiene og markedsposisjon på egen hånd – og det er en krevende øvelse.

Det erkjenner nok mange av de som har bygget både fundamentet og råbygget gjennom flere tiår. Det vet mange små- og mellomstore bedrifter i Alta veldig mye om, for eksempel i reiselivsbransjen som har så mange immaterielle verdier i porteføljen. Gjennom årene har mange skapt et produkt som inneholder særegne opplevelser basert på relasjoner, tillit, service og ekte vare.

Pilene pekte skarpt oppover da krisen oppsto. Denne oppdriften kommer ikke av seg selv. Kvaliteten og kompetansen er der, men den globale usikkerheten kan ha betydning for etterspørselen. Uansett hvor god man måtte være. Samidig er erfaringene at investeringslysten får seg en smell, både den man besitter selv gjennom bankforbindelsen og tilgangen på ekstern kapital.

I denne bransjen valgte syv av ti å sule inn raskt, mens relativt få har gjort en heltemodig innsats for å berge stumpene. Vi er enige i at ordningene verken skal være sugerør eller en lissepasning til useriøse aktører, men det må heller ikke være slik at bedrifter straffes for at de har gjort sitt ytterste for beholde en markedsandel.

Det kan for eksempel ha ført til at omsetningsfallet ikke ble mer enn 30 prosent, som er kravet her. Vårt poeng er videre at en krisepakke for de tre neste månedene ikke er nok for mange av aktørene, for eksempel de som er helt avhengige av midlene for vinterturisme for å starte på en ny sesong. Her tror vi tålmodigheten fra banker og leverandører blir avgjørende for å unngå konkurser.

Alta har en imponerende gründerånd innenfor en hel rekke bransjer. Det har vært imponerende å se hvordan «skogen» av bedriften har håndtert opp- og nedturer gjennom flere tiår, inkludert finanskrisen. Melodien har vært å krumme nakken og gå videre. Ingenting er bedre enn at bedriftene i tiden som kommer ser verdien av fellesskap og samarbeid.