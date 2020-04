– Vi må gjøre det som helsepersonell har i ryggmargen; sette liv og helse øverst

leder

Når et samfunn utfordres av eksistensielle veivalg, har det en tendens til å blogglegge hvilke verdier vi egentlig setter øverst.

Vi heier for vår del ubetinget på helsepersonell og en strategi som setter liv og helse aller øverst, uansett alder og immunforsvar.

Vi skal ikke plassere oss på en etisk høy hest, der politisk korrekthet kan dyrkes inn i solnedgangen. Det er helt naturlig å diskutere hvilke grep som skal tas i en fundamental krise. Det er blodig alvor for folk og næringsliv at samfunnet stenges ned.

Det er en enorm påkjening for den enkelte å bli arbeidsledig – og det som følger med av usikkerhet for hele familier og samfunn. Det er en stor belastning, enten man tenker nært og lokalt, eller løfter blikket nasjonalt og internasjonalt. En resesjon smerter alltid på flere plan og det er lett å havne i en ond sirkel.

Vi sliter imidlertid med at man allerede etter et par ukers tid finner det naturlig å lage et samfunnsøkonomisk, kalkulert «regnestykke» som peker mot å slakke av i kampen mot et dødbringende virus, som har vist seg å smitte ekstremt raskt og ramme spesielt eldre. Underforstått at det ikke er langsiktig økonomisk tenkning å jobbe så bredt og så kompromissløst.

Selv i en så spesiell situasjon, bør samfunnet etter vår mening beholde den viktige rettesnoren, de verdiene som finnes i ryggraden til helsepersonell, nemlig å berge liv når sykdom er akutt og livstruende. Det er et hensyn som kommer før alle andre hensyn. Her er ingen grunn til å senke garden, hverken i hverdagen eller på intensiven. Vi synes ikke det er rimelig å sette arbeidsledig ungdom opp mot andre grupper, slik debatten tidvis kan oppfattes.

Vi tror kronisk syke og spesielt eldre kan oppfatte dette som en sår debatt, nesten respektløs i formen. De eldre er som regel foreldre og besteforeldre som er minst like verdifull for barn og barnebarn, enten de er 60 eller 90 år. Vi er på toppen av det hele i en situasjon der karantene gjør at familiemedlemmer en adskilt.

Aller verst er en slik situasjon der man ikke har mulighet til nær og naturlig kontakt med sine nærmeste, for eksempel på grunn av karantene ved sykehus eller sykehjem. Det er en ekstremt vond situasjon, og bedre blir det ikke hvis vi finner ut at vi skal rangere verdien av menneskeliv, som en del av politiske og strategiske prosesser.