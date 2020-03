– 8. mars er en fin anledning til å synliggjøre urettferdighet

leder

De som skal forklare at det er unødvendig og overflødig at kvinnedagen markeres 8. mars, har en lei tendens til å konkludere med «at dagens kvinner tilsynelatende har det bra». Det er en begrunnelse som bør tilsi at det er helt nødvendig å engasjere seg.

Det er nok helt riktig at kvinner og menn her til lands har det bedre enn de fleste, men i en moderne verden er håpet at 8. mars rent faktisk skal gjøre en forskjell på kjønnsforskjeller. Slik at det blir utjevning av lønn for samme utført arbeid, som at det oppnås større grad av balanse der beslutningene blir tatt – og at kjønnsdiskriminering som sådan blir den blindtarmen det bør være.

Ikke bare i Norge, men i hele verden. Solidaritet med kvinner i andre land er også en særdeles vektig grunn for å bry seg. Er vi kommet for kort her til lands, et situasjonen bent ut skremmende i mange andre hjørner av verden. Det er mer enn en god grunn til å bruke 8. mars som en anledning til å synliggjøre forskjellene.

Forskningsresultatene kan også være ubønnhørlig for alle dem som stirrer på egen navl. Vold mot kvinner er fortsatt et stort og uakseptabelt samfunnsproblem, som bidrar til å reversere de framgangene man kan oppleve på eksempelvis arbeidsmarkedet. Destruktive fysiske og psykiske hersketeknikker er hverdagen mange steder, og det har vi alle et ansvar for å møte med fasthet.

Kvinnenettverket Qvann har vært et viktig fellesskap for lokale kvinnelige ledere gjennom mange år. I den grad noen tviler på det, er mannfolkene nettverksbyggere av rang i hverdagen, så det er behov for å stå sammen, enten man velger nettverk eller diskusjonspartnere på andre arenaer. Alle har behov for arenaer for å teste ut argumenter og finne støtte og selvtillit for den jobben som skal gjøres.

Det var derfor et sterkt og velkomment signal at Qvanns nye leder Linda Heltne skrev en velformulert og treffsikker kronikk i anledning dagen – og minnet om både behovet og ansvaret for at kvinnelige ledere blir med i styrerommene. Fortsatt er det stor ubalanse i styremøtene, for eksempel i AS-styrer. Skygger man banen, er det et dårlig signal til oppvoksende generasjoner. Samtidig; Menn som skygger for kvinner basert på eldgammelt tankegods, gjør både bedriftene og samfunnet en gedigen bjørnetjeneste.