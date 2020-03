– Den beste gaven ville vært en millionsjekk

leder

Finnmarksløpet feirer sine første 40 år med bravur i 2020. De sier litt om formen når både kronprins Haakon og statsminister Erna Solberg kaster glans over arrangementet og bidrar til å gjøre litt ekstra stas på jubilanten.

Den beste gaven ville vært om statsministeren entret podiet klokken 18.45 i kveld og proklamerte at tiden er inne for å gi dette spektakulære løpet forutsigbar finansiering fra statsbudsjettet, noe som ville gitt løpet og «produktet» en ny og spennende omdreining, 40 år etter at de første pionerene la i vei mot Karasjok.

Siden har «spannet» ekspandert kraftig i både distanse, apparat, deltakelse og oppmerksomhet. Det er en smule uvirkelig å skue tilbake på 80-årene. Profesjonaliseringen har vært enorm og hele Finnmark bidrar nå til at løpet utvikles og styrkes. Årviss støtte gjennom statsbudsjettet ville vært et signal om å trekke i samme retning for å utvikle løpet.

Finnmarksløpet er en vandrende reklameplakat for Finnmark og den eksklusive opplevelsesturismen i nord, kanskje spesielt etter at NRK meldte seg på med direktesendinger. Det har synliggjort løpet og mange av de verdiene som settes i høysetet, som dyrevelferd, samspill mellom mennesker og dyr, respekt for naturen og vennligsinnet kappestrid. Riktig nok med en god porsjon prestisje. Konkurransen må imidlertid aldri bli mer alvorlig enn at man har ryggrad i forhold til kjerneverdiene.

Midt opp i det hele kan det kanskje være paradoksalt å komme fra snøtomme Østlandet til Finnmark i øyeblikket. Vinternasjonen Norge har også fått kjenne på varme vintre. Å være vertskap for vinteridrett er snart enbetydende med frakt av tonnevis med snø til løypene. Det er gode grunner til at Finnmarksløpet må og bør være et fyrtårn for miljøtenkning på alle plan, selv om all type aktivitet av en viss størrelse setter fotavtrykk.

I tillegg til sitrende spenning, bør tankene i dag gå til de mange som har bidratt til å starte opp Finnmarksløpet og forvalte det med klokskap gjennom så mange år. Blant bragdene er å sørge for at 600 frivillige står på for løpet og – at man fortsatt er så attraktiv for topp og bredde i sledehundkjøring.

Det er blant annet gledelig å se at så mange unge hundekjørere investerer mye tid og krefter og bidrar til fornyelse. Vi tror det er en dragning mot det autentiske, kanskje en motsats til en stressa hverdag der mobiltelefoner, sosiale medier, kroppspress og image snart er det viktigste i livet.

Dokumentar Helene gjør seg klar til 600 km over vidda: – Det blir et kanontøft løp Helene Strøm er tredjegenerasjon hundekjører og stiller for første gang til start i Finnmarksløpets distanse på 600 kilometer.

I Altapostens minidokumentar om unge Helene Strøm på altaposten.no drodler hun om hva hundekjøring i realiteten er. Det er nok både sport og fritidsaktivitet, men framfor alt en livsstil der hun har 14 nære venner stående i kennelen på utsiden. Hun gir alt for hundene – og ingen skal tvile på at akkurat den innsatsen gjengjeldes i uka som kommer.

Vi sies lykke til, med eller uten millionsjekk fra Erna.