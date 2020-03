Må ha en plan-B for avlastningsveien

leder

Planutvalget sitter i skrivende stund i «krisemøte» for å finne en vei ut av vedtaket i planutvalget 5. februar om å ta ut traseen for avlastningsveien over Aronnes. Den aktuelle traseen utgjør kun en liten del av den totale strekningen fra Hjemmeluft til Transfarelv. Det hjelper svært lite så lenge hele arealplanen er bygd rundt den avsatte traseen for avlastningsveien. Ifølge administrasjonen må hele arealplanarbeidet sendes tilbake til start, dersom man opprettholder at veien over deler av Aronnes skal ut av planen.

Det er ulike oppfatninger hvorvidt en trase i en plan vil være avgjørende for Altas videre utvikling, og om det er mulig å lage en helhetlig plan for hvordan arealene skal brukes til en fornuftig samfunnsutvikling uten traseen. Altaposten vil på det sterkeste advare mot at kommunen setter seg selv i en situasjon der statlige instanser ikke kan ha tiltro til Alta kommune, og at planforutsetninger som er lagt inn med støtte av et bredt politisk flertall gjennom flere tiår, endres etter innfallsmetoden. Stater og land som styres etter innfallsmetoden, og der det er bingo hva som til enhver tid er gjeldende retning, benevnes ofte som bananrepublikker. Alta kan fort bli en kommunal bananrepublikk dersom det ikke samles et politisk flertall bak en helhetlig arealplan, som kan vedtas og gjøres gjeldende svært raskt.

Dersom avlastningsveien over Aronnes tas ut av arealplanen og de båndlagte arealene frigjøres, kan det få store konsekvenser for de øvrige delene av kommunedelplan for avlastningsveien. Dette gjelder ifølge administrasjonen både strekningen Alta sentrum-Hjemmeluft og strekningen øst for Altaelva. Både utvikling de senere år, og framskrivning av folketallsvekst, tilsier at biltrafikken gjennom Alta vil øke. Dersom det ikke bygges en ny vei, vil statlige myndigheter med innsigelsesrett sette stopp for både boligområder og nye næringsareal. Det er oppskriften på et Alta-samfunn satt i revers. De parti som med åpne øyne velger dette vil også bære et stort ansvar.

Transportkorridoren fra Hammerfest til finskegrensen, E45, er en kampsak for politikerne. Økt produksjon av fisk betyr at antall vogntog som passerer gjennom Alta enten øker kraftig utover dagens rundt 50 per døgn, eller at det må tas i bruk modulvogntog. Det betyr at avlastningsveien må realiseres, men uten en godkjent trase vil realiseringen være svært usikker, også i et framtidsperspektiv.

Altaposten er av den oppfatning at det vil være lurt av kommunen å se på muligheten for å legge avlastningsveien i bro over Elvestrand, og om mulig i tunnel på vestsiden av Kaiskuru og videre over Tverrelva, forbi Saga og munne ut på E6 i Nerskogen. Det er en framtidsrettet og ambisiøs plan som vil gi gevinst både når det gjelder skolestruktur, og ikke minst kollektive løsninger. Samtidig vil høyverdig matjord på Aronnes kunne spares.

En slik mulig løsning kan imidlertid ikke starte med å fjerne traseen over Aronnes. En alternativ trase må komme i en parallell planlegging. Dersom den viser seg økonomisk og praktisk mulig å realisere, tas den inn i planen på et senere tidspunkt. Dette må være plan B. Samtidig må Ap og SV sørge for at de som har brukt mange år på å søke fradeling i nærområdene, får sine søknader snarlig innfridd og ikke koblet til arealplanen. Spesielt når politikerne er preget av beslutningsvegring og allerede er år på etterskudd med planen.