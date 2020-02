Oppskrift på politikerforakt

leder

Våre lokalpolitikere må innrømmes en svært vanskelig jobb – ikke minst når det skal veies mellom enkeltmenneskers behov og ønsker i forhold til de store linjene og overordnet samfunnsutvikling. I den spenningen sto også planutvalget i 5. februar da de behandlet arealplanen, og forhåpentligvis følte også hovedutvalget for tekniske tjenester at de satt med ansvaret for flere familiers framtid da de skulle avgjøre fradelingssaker i møte sist mandag.

Leder i Alta Ap inntil torsdag, Ole Steinar Østlyngen, har i debattene på sosiale medier kommet med et forsvar av partiets handlemåte i fradelingssakene som berører tre unge familier. De har alle gjennom hele forrige periode blitt lovet at de skulle få grønt lys, fra politikerne inkludert Østlyngen og hans partikamerater. For dem ble det katastrofalt at hovedutvalget som etter å ha hatt saken oppe flere ganger, og også befart tomteområdet sammen med administrasjonen inkludert landbrukssjef Signe Olaussen, sa krystallklart nei til søknadene. I stedet satset flertallet på at tomtene skulle på plass i aralplanen som var under utarbeidelse. Da arealplanen ble utsatt, fikk ikke bare de som gikk med en boligdrøm denne utsatt, de ble også avhengige av et helt nytt plan- og hovedutvalg som gikk motsatt vei av det forrige.

Paradokset er at Ap og SV, som hadde vært blant pådrivere for å sikre fradelingen, bøyde seg for Senterpartiets Jan Martin Rishaug og Jørn Suhr. Det satte bom stopp for boligdrømmen til tre familier med i alt åtte barn, som på grunn av politikernes manglende handlekraft nå er satt i en svært vanskelig situasjon.

Det hele hadde vært forståelig, også for folk flest og de som har reagert i kommentarfeltene, dersom det hadde blitt framført gode argument for å si nei. Tvert imot er argumentene som er trukket fram mot fradelingen blitt grundig tilbakevist av politikere fra MDG til Frp. Hadde det vært de «gamle» som hadde behandlet saken sist mandag, ville det blitt et enstemmig ja for å gi dispensasjon etter jordloven. Nå var det kun Venstre og Frp som stod på innbyggernes side.

Det er all grunn til å stille spørsmål om hvem som styrer Alta kommune, administrasjonen eller politikerne. Da planutvalget behandlet arealplanen 5. februar hadde planadministrasjonen, etter å ha fått stoppet og utsatt første utkast, strøket en rekke tomter fra planen. Det er å bemerke at dette var tomter som planutvalget i januar 2019 hadde gjort vedtak skulle være en del av planen, blant annet de tre tomtene i Tverrelvdalen som var til behandling sist mandag. I planutvalget ble disse tomtene, og noen få av de andre, tatt inn i arealplanen som nå skal ut på høring. Samtidig er ble det ikke votert over flere av tomtene i planutvalgets vedtak fra 2019. I praksis betyr det at administrasjonen har opphevet politiske vedtak.

Måten denne saken har blitt behandlet av Ap og SV er oppskriften på politikerforakt. I motsetning til Ap og SV har Senterpartiet vært konsistent og åpen om at de ikke vil ha boligbygging utenom feltmessig utbygging. Det som skuffer både de berørte, og også veldig mange av velgerne til Ap og SV, er at de driver en form for dobbeltkommunikasjon overfor de berørte. Mangelen på direkte kommunikasjon med de skuffede unge familiene er en ting, men forsøk på å bagatellisere vedtaket er i beste fall gjort i uvitenhet, i verste fall for å gi falskt håp. Det positive her er at SV allerede har avtalt å møte familiene, noe som vil skje fredag. Deretter er det stemning for å gjøre sitt til å få ny behandling.

Vedtaket om å si nei til fradeling er gjort etter jordloven, og vil være tilnærmet umulig å komme rundt i arealplanen. Skulle planutvalget ta inn tomtene i arealplanen kolliderer dette med vedtaket gjort etter jordloven. Det vil garantert bety innsigelse. Fylkesmannen vil kunne vise til hovedutvalgets begrunnelse for å si nei, en begrunnelse som er en blåkopi av hvordan tidligere innsigelser er begrunnet. Alle er tjent med at Ap og SV nå legger seg flat og ber om fornyet behandling av hovedutvalgets vedtak.