Noen varme tanker til Magerøya

leder

Her i Alta har vi en aldri så liten debatt for å klargjøre hvem som har ansvaret for kanten i oppkjørselen, etter at travle brøytesjåfører har ryddet selve veibanen i et jafs.

Den kan være interessant nok, men ikke verre enn at vi innser at det finnes dem som har en adskillig mer brutal værfront å bakse med for tiden, uten at vi denne gangen skal anspore til helsedebatt.

Det er på sin plass å sende noen varme tanker til kysten. Det kunne vært til Nordkinnhalvøya, Havøysund eller våre gode venner på Kvaløya, men det infernoet som har hjemsøkt Nordkapp kommune denne vinteren, er på grensen til uforskammet. Selv for de som klamrer seg fast til klippen må det ha vært en prøvelse. Bare det å fylle kjøleskapet for magre tider i isolasjon, krever årvåkenhet.

Nå skal de sies at det blåser heftig hele året, enten det er Fefo, Rica eller rådmannen som får kjenne på sjødrefset, men innbyggerne på Magerøya har fått nærkontakt med både fokk, skred, lammende rasfare, evakuering og isolasjon. Alt i en og samme pakke. For et par år siden ble det nærmest prekært, så vi innser at årets sjau ikke er i stand til å rokke ved bolysten. Det blir garantert en god revyvise av sånt.

Det er imidlertid gårsdagens triple hendelse som utløser både varme tanker og en aldri liten hyllest til innbyggerne i Nordkapp kommune. 40 personer ble evakuert etter ras og kolonner, en opplevelse som må ha vært dramatisk og eksotisk for spesient turistene langveisfra. Blant annet asiatiske gjester på fastlandet, som med eller uten munnbind, måtte skjønne at det ikke finnes isbrytere på hjul. Værgudene tok siste stikk.

Nå har ikke vi vært på Skipsfjordhøgda denne torsdagen, men noe sier oss at turistene neppe kunne ha fått en bedre opplevelse eller mottakelse. Ifølge Statens vegvesen måtte en hel gjeng gå ned til krysset i uværet etter at kolonna ble helt Revva.

To brøytebiler, en følgebil og tre-fire personbiler med folk måtte ta seg til fots noen hundre meter fra fjellet og ned mot krysset til Kamøyvær. Her ble det hentet av bygdefolk med firehjulingere og innlosjert på samfunnshuset, hvor de fortsatt befinner seg, het det i går kveld.

Så ble E69 sperret i Skipsfjorden av et ras som var om lag 30 meter langt og et par meter høyt. En brøytebil, et vogntog og fire personbiler ble dermed stengt inne nord for raset. I samråd med politiet ble disse etter hvert også evakuert til Kamøyvær. Det minner om en snedig måte å bygge opp folketallet på.

Det er i slike tilfeller vi tror Finnmark er bedre enn de fleste, med magerøyværingene i toppsjiktet. Vi tipper alle værfaste ble standsmessig tatt vare på, med brede smil og vennlige klapp på skuldra. Alle som har vært i Honningsvåg & omegn kjenner på denne følelsen, enten man søker ly i uværet eller ønsker en røverhistorie på Nøden. Vi kan ikke tenke oss en bedre sted å stå fast i kolonna...