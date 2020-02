Det gikk helt strykende!

leder

Anført av ideskaper og kunstnerisk leder Miriam Helms Ålien, har Alta kammermusikkforening landet den første runden av FESTIVALTA på glimrende vis – og dermed lagt grunnlaget for en årviss festival, i en sjanger som trenger synliggjøring i Alta og Finnmark.

Historien bak festivalen er nok en gang en entusiast, et bysbarn og gründersjel som vil gi noe tilbake til byen og befolkningen, etter å ha brukt vingene og utviklet sitt talent på internasjonalt nivå. Helms Ålien kunne sikkert har brukt energien på egen utvikling og nøyd seg med det, men her snakker vi om en uselvisk og bestemt dame som vet hvor ekstremt viktig oppvekstvilkårene er, også når man vil nå toppen som kunstner med utgangspunkt i periferien.

Med stolthet har hun tatt med seg unge verdensmusikere og dermed tilført hjembyen en helt ny dimensjon på musikkfronten. Vi har riktignok Ensemble Noor og mange flinke utøvere til daglig, men det gir inspirasjon å løfte blikket. Det gir også Alta et mangfold vi bør være stolte av.

I klassisk musikk er vi nemlig litt utenfor allfarvei, men det behøver ikke være noen hindring hvis det er treningstalent og vilje. Da kan man bli kaptein på landslaget som Tore Reginiussen, ankermann for stafettlaget som Finn-Hågen Krogh, Hollywood-regissør som Tommy Wirkola eller spille på internasjonale scener som Miriam Helms Ålien. Dette er fyrtårn på hvert sitt felt, som blir sett opp til og som er forbilder for både små og store i hjembyen.

Stoltheten disse ungvoksne sprer hjem til Alta er verdifull, spesielt med de holdningene som målbæres. De vet hvor de kommer fra og bærer statusen med modenhet, raushet og ydmykhet. Da er de også på tilbudssiden for hjembyen, selv om det er aldri så travelt.

For de små talentene på Alta kulturskole betyr det mye at noen har gått opp løypa før og viser vei. Å drive med eksempelvis fiolin eller andre instrumenter i sjangeren er en skjør hobby, både på grunn av behov for instrumenter, lokaler og kompetanse. Da kan det hende at man må ut i verden, i hvert fall midlertidig. Kompetansen som er bygd opp i Alta gjør det mulig å følge opp kor og korps som ønsker å ha ambisjoner, selv på amatørnivå. Det er en viktig drivkraft med det meste man legger sjela i.

Helms Ålien var raskt med å love en ny festival neste år. Det betyr at årets happening ga mersmak – og vi tror det kan være en hjelpende hånd til utvikling av et miljøet, enten man spiller eller lytter. Det er bolyst i praksis.