– Det er synlig stolthet over hva som presenteres av kulturell kvalitet

leder

Den siste uka har Alta Sami Festival og Sami Music Week virkelig satt samisk kultur på kartet med en rekke arrangemententer. Det gir synlig stolthet over den kvalitet og vitalitet som skapes og presenteres for tiden, enten det er på scenen eller i tv-ruta.

Nettopp synliggjøring er en viktig del av reparasjonen etter en fornorskningspolitikk som gikk helt feil – og som nå ettergås i sømmene av Sannhetskommisjonen, som gjestet Alta forrige uke. Bedre timing kunne de neppe hatt, men tanke på at hele uka ble en verdig og flott markering av samisk kultur og tradisjoner.

Med 6. februar som selve plommen i egget, har man de siste årene klart å lage et program som legges merke til. I sum blir det en imponerende og spennende liste med aktiviteter, der bredde og mangfold står i sentrum. Påskefestivalene i blant annet Kautokeino og Karasjok er naturlige midtpunkter for et kulturelt vårslipp og forblir ekstremt viktige premissleverandører for samisk kulurliv, men det gjør ingenting om eksempelvis Alta, Tromsø og Oslo melder seg på som vertskapsbyer for den kulturelle oppvåkning.

I Alta kunne man presentere noe av det beste i samisk musikkliv, i tillegg til verksted for utvikling og uveksling – og en prisutdeling som nå er forbundet med stor prestisje. I tillegg til å hylle de som har bidratt gjennom mange år, får vi stifte bekjentskap med nye talenter.

Spesielt viktig er det nemlig at man foréner det tradisjonelle med framtidsrettet modernitet, slik vi var vitne til under moteshowet. Samisk design er blant mange områder vi sporer ekstrem kreativitet og profesjonalitet, noe vi tror baner vei for lønnsom kulturnæring. Ingenting er bedre enn å skape attraktive næringer basert på integritet og genuin tilnærming til egen kultur.

Det gjør forsåvidt ingenting om to arrangører gjør en jobb side om side, men kanskje det er en ide å samordne uka, ikke minst når det gjelder markedsføring og programutvikling. Det hadde kanskje gjort det lettere å få flere på arrangementene. Å spille hverandre gode kan gi et nytt løft for denne uka, kanskje med Alta kommune og Sametinget som medeiere. Samarbeidsavtale er vel og bra, men det beste vil være om det gir konkrete resultater.