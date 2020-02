Med gullskrift i historien

leder

Et besøk på Juhls i Kautokeino gir deg en tidløs, andektig, grenseløs og nesten sakral følelse. Et møte med Frank Juhls fylte deg med respekt.

I dag kom meldingen om at gründeren Frank Juhls er død, 88 år gammel. Den nevenyttige danske tusenkunstneren dro på en eventyrlig reise nordover på 1950-tallet. Møtet med Kautokeino ble magi og møtet med Regine ble livslang kjærlighet.

Det som ble bygget opp i bygda, ble et eventyr av de sjeldne, enten vi tenker på eksteriøret, interiøret eller galleriet, der både faglighet, innovasjon og kreativitet skapte sølvprodukter i verdensklasse.

På ydmykt vis og med stor grad av integritet har familien klart å foréne det tradisjonelle med egenart og modernitet, på en måte som gjør at produktene kan måles med det meste. Det hele med base i Kautokeino, i samspill med et folk og en kultur som nødvendigvis påvirker det du sysler med.

I tillegg har Frank sammen med Regine vært søkende, noe som blant annet førte dem gjentatte ganger til deres kjære Afghanistan fra 1976, med svært så eksotiske og fargerike resultater i form av kunst og tepper. Da krigen kom med sovjetisk invasjon, var de bekymret for sine venner og et land de elsket.

Man trenger imidlertid ikke dra langt for å gjøre en reise i fantasien. Gullegget foran bygget og mosaikk-verket i galleriet har vært langsiktige prosjekter og lagspill. Summen av inspirasjon og skapeevne ble helt enestående, i eksotiske kulisser. For eksempel for de mange som stikker innom for å høre klassisk musikk i påsken.

For et Kautokeino i omstilling bør Juhls være en stort forbilde, både på grunn av verdiskapingen og sysselsettingen, men også fordi man har tenkt genuint og langsiktig. Det er de ekte produktene som overlever. Unge innbyggere fikk gjerne sin første arbeidsplass her – og de aller fleste har et forhold til denne oasen av en kulturnæring.

Også i Alta har denne høggrolige skikkelsen gjort inntrykk, blant annet i båthavna der han likte å stelle med båten, før turen gikk ut til hytta. For journalistene var det sjelden et møte med en ordflom, til gjengjeld lyttet man når Frank Juhls hadde noe på hjertet.

Det er umulig å snakke om gründeren Frank, uten å nevne Regine og de to døtrene som også har vært sentrale for bedriften gjennom alle disse årene, både når det sto turistbusser på rekke og rad – og når det var nødvendig å tenke nytt.

Vi tror Franks skaperånd blir med videre, både for bedriften og Kautokeino.