Når brikkene faller på plass

leder

Norge hevder seg i verdensidretten sjakk og Alta topper eliteserien i Norge…

Det er den smått uvirkelige statusen foran nok en spennende eliteserierunde i Oslo, der laget fra Alta Sjakklubb skal bryne seg på favoritten Vålerenga og den eneste nordnorske opponenten på dette nivået, Tromsø. Det hender ikke så rent sjelden at askeladder overpresterer mot favorittene, men det unge laget fra Alta har vært alt annet enn en døgnflue på eliteserienivå.

For tredje gang på tre sesonger biter de nemlig seg fast i spill på det ypperste nivået. Den edruelige og naturlige ambisjonen har hele tiden vært å berge plassen, men teamet fra nord har tidvis briljert mot de aller beste lagene fra de store byene, noe som vitner om både lagmoral, kultur og kvalitet når det virkelig gjelder. Basert på antall aktive spillere og folketallet er det en stor prestasjon å hevde seg mot de beste lagene fra Oslo, så får vi se om det er mulig å gjenta bedriften i helga.

Vinnerkultur henger gjerne i veggene, noe vi har sett gjennom flere år med gode prestasjoner på aldersbestemt nivå. Sist helg var det 13-åringen Vinjar Hammari som tok siste stikk blant svært mange dyktige spillere på egen alder. Det samme har for eksempel André Nielsen og søstrene Greibrokk klart gjennom de siste årene, og det er neppe tilfeldig. Da jobbes det godt på flere plan, både for å ivareta den enkelte og kollek- tivet.

Vi tror de fleste først og fremst ser hvor viktig det er med et tilbud om sosialisering på en arena med meningsfull aktivitet, så blir det gjerne bonus når man klarer å hevde seg. Ofte må man flytte for å ta det sportslige nivået, men her har man altså klart å beholde en bukett med spillere fra egen region og spillere utenfra som mer enn gjerne representerer klubben.

Magnus Carlsen har gjort sitt for å skape interesse for sjakk i hele verden, men erfaringene viser gjerne at interesse og prestasjoner går i bølger. Det er krevende å opprettholde både resultater og aktivitet i en verden full av valgmuligheter, kanskje spesielt for sårbare og små idretter i byens mangfoldige meny av aktiviteter. Alta Sjakklubb har i det stille bygd opp et imponerende nivå, men det er krevende å vedlikeholde både nivået og kulturen over tid. Det krever at «hjertet er utenpå drakta», blant annet for å finansiere turneringer og reiser.

Det er lett å la seg rive med når lokale idretts- og kulturutøvere hevder seg på ulike arenaer, men vi tror denne stoltheten er viktig for identitet, tilhørighet og rekruttering. Det er mange grunner til at en Magnus Andersen får fram begeistringen hjemme i Øksfjord. Vi trenger å se og føle på suksessen som er skapt i egen lekegrind.

Fantastiske ambassadører som fotballspilleren Tore Reginiussen og fiolinisten Miriam Helms Ålien var nylig på plass i kultursalen for å snakke om hva som kreves av talent og innsats for å hevde seg på høyt nivå. I tillegg til naturtalent og et oppbyggelig miljø i oppveksten, er svaret forbausende ofte at det gjelder å stå han av når godværsdagene uteblir.

Det å ha et treningstalent og en kilde til motivasjon når det butter imot, er gjerne tålmodighetsprøven som må bestås. Så skader det heller ikke med et lokalsamfunn som klapper deg på skuldra helt betingelsesløst, enten det er i hallen eller løypa. Håvard Klemetsen har gitt mye oppdrift på hjemstedet Kautokeino og Finn Hågen Kroghs rykk får de fleste til å hoppe i sofaen i pur stolthet. Det betyr mye!