– Hva er lønnsomt nok i Finnmark?

leder

Hva er lønnsomt nok for at Finnmark skal være med på et industrieventyr og inkluderes i det gode selskap, uten at råvarene lastes i all hast og sendes i ekspressfart ut av fylket?

Det er det store spørsmålet etter at Equinor med lisensvenner droppet oljeterminal på Veidnes i Nordkapp og brøt det seks år gamle løftet om ilandføring og ringvirkninger fra Johan Castberg-feltet. Vi er ikke dummere enn av vi har sett tegningene lenge, ettersom bransjens tallknekkere har brukt flere år på å kjøle ned forventningene de selv skapte i 2013.

Vi vet ikke om bildet av Nordkapp-ordføreren med flagg på Veidnes vekker forlystelse i korridorene hos beslutningstakerne sørpå, men vi tror effekten av Equinors pinlige lek med Finnmark kan slå tilbake. I form av dalende entusiasme for bransjens «sannheter». Da passer bildet av naive finnmarkinger med flagg dårlig inn i historiefortellingen. I 2013 lå det kanskje til rette for at mange gikk igang med sanseløse investeringer for å møte Equinors planer, man kanskje man er litt for vant til å gardere seg med at det som presenteres i realiteten er håp og tro?

Finnmark er ikke mindre verdt enn Lofoten og er et spiskammer ingen bør kødde med. I løpet av disse seks årene har det vært et lite stemningsskifte som ellers i verden, nemlig tanken på omstilling og en grønnere tilnærming. Vårt inntrykk er at finnmarkingene har vært særdeles tålmodige i forhold til drømmen om verdiskaping – men det er ingen selvfølge at man er villige til å løpe risiko når fisk og natur settes i spill, vilkårsløst og for knapper og glansbilder. Havneavgifter og en lokal los som viser skipene veien inn leia til ressursene, er simpelthen ikke godt nok. Hvis ringvirkningene kommer i Oslo og på Forus i Stavanger, kan det bli så som så med legitimiteten til olje- og gassnæringen i nord.

Vi bør heller ikke bli historieløse. LNG-båtene går i skytteltrafikk fra Melkøya til markedene og skaper enorme verdier for både selskapene, oljeprovinsen Hammerfest og regionen, inkludert bygge- og anleggsbyen Alta. Vi har imidlertid ikke glemt at selskapene mente at lønnsomheten var så som så for Snøhvit, før finnmarkingen Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på vegne av regjeringen gjorde en skattemessig vri som endret humøret totalt. De krystallklare kravene til ENI om ilandføring fra Goliat, endte med bøyelasting og storstilt pendling. Vi har nok av dem som mener at Finnmark og lønnsomhet ikke bør brukes i samme setning. Her er vi David, ikke Goliat.

Nå har vi ingen illusjoner om at regnestaven til oljeselskapene skal gjøre en mirakuløs simsalabim-rokade. Ettersom næringens egne produksjons- og driftsplaner er å betrakte som hellige dokumenter, som ikke skal eller bør etterprøves, må utfordringen gå til de politikerne som mener at nordområdene er det mest spennende geopoliske området for nasjonanen.

Det må gå an for politikerne å ha egne visjoner og krav til næringene her til lands, slik at det settes vilkår for hva som gir adgang til ressurser, enten de er fossile eller fornybare. Tiden for å snakke om byggesteiner i nord er etterhvert så hult, at det gir ekko i hele regionen. Det er på tide å investere for å gi nordområdene lønnsomme forutsetninger på lang sikt. Det er ikke lokalpatriotisme, det handler om at nasjonale verdier tas i bruk.